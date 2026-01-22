 日本知名綠茶品牌「お～いお茶（伊右衛門）」於今日（22日）在東京都內舉行第 6 屆世界棒球經典賽（WBC）官方全球合作夥伴簽約儀式及新計畫發表會。根據《每日體育》報導，曾於2009年帶領日本隊奪下世界冠軍的傳奇教頭原辰德（67歲）受邀出席，並在會中針對道奇隊球星大谷翔平（31歲）在即將到來的經典賽中的起用法發表了個人見解，並舉當初執教日本隊精神領袖鈴木一朗為例子。

棒次安排　優先考慮大谷最自在的位置

針對外界最關注的大谷翔平打擊棒次，原辰德憑藉其過往帶隊經驗表示：「我認為安排一個球員本人感到最自在、最能平復心情的順序，就是最好的選擇。」他回憶 2009 年時，原先想安排鈴木一朗打第3棒，並由青木宣親擔任第1棒，但由於賽況不如預期，他在賽事中途果斷對調兩人棒次，最終獲得成效。原辰徳強調：「在短期決戰中，臨機應變調整打序是非常重要的關鍵。」

大谷翔平上賽季在洛杉磯道奇主要都是擔任第一棒，若以原辰徳的說法來看，似乎讓他繼續擔任開路先鋒任務會是最好的選擇。

大谷翔平牛棚出發？日本前教頭排他當守護人

在投手定位上，原辰德則預想了大谷翔平擔任「守護神」的可能性。他提到：「這純粹是我個人的想像。上屆大賽最後與楚奧特（Mike Trout）的對決真的非常精彩。」

不過，作為教練他也深知其中的困難點，坦言要在3月份就將投手狀態調整到巔峰非常不容易，這等於必須比一般賽季提前一個月完成開季準備，雖然調整難度極高，他仍對大谷再次登板投球充滿期待。

消息來源：每日體育

