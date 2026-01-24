Netflix韓劇 《愛情怎麼翻譯》開播後，女主角高允貞的人氣再度攀升，意外的是，竟有不少觀眾將她錯認成另一名韓劇女神金智媛！其實韓國演藝圈還有其他明星同樣撞臉，經常被觀眾搞混。《NOWNEWS今日新聞》就為各位盤點5組五官神似的韓星，其中韓佳人跟金桐俊根本就像是雙胞胎姊弟！
🌟第1組撞臉韓星：高允真＆金智媛 都是韓劇氣質女神
29歲的高允貞是模特兒出身，因精緻的五官被封為「最美整形範本」，圓滾滾的大眼睛配上微肉的臉頰和嘟嘟唇，讓她整個人看起來清純中又帶點性感。33歲的金智媛也一樣，五官立體但又不會過瘦，加上兩人幾乎都是留長捲髮、中分，所以經常被粉絲搞混。而金智媛2024年主演《淚之女王》時，人氣也超高，去年7月還來台灣舉行過粉絲見面會。
🌟第2組撞臉韓星：韓佳人＆金桐俊 相機換臉完全無違和
43歲韓佳人和33歲的金桐俊可以說是韓國演藝圈公認的「撞臉姊弟」，2024年韓佳人開設屬於自己的YouTube節目《自由夫人韓佳人（자유부인 한가인）》後，就邀請金桐俊作客，兩人首度合體也被彼此的五官給震驚到，笑說好像在照鏡子。他們還用相機APP玩換臉濾鏡，結果兩人自己都看不出到底有換還是沒換，就連韓佳人的老公延政勳打視訊電話過來，也忍不住驚呼：「到底誰是誰啊？」
🌟第3組撞臉韓星：柳演錫＆EXO世勛 演員與偶像跨界連動
靠著《機智醫生生活》、《現在撥打的電話》走紅的41歲韓國演員柳演錫與韓團EXO成員世勛也是知名的撞臉組合，兩人都有高挺的鼻梁和深邃五官，世勛比柳演錫小10歲，生日也只晚柳演錫1天，根本超有緣分。他們2017年拍攝節目《Busted！明星來解謎》時首度同框，後來也成為好友，私下經常一起聚餐，讓網友不禁調侃柳演錫和世勛「從撞臉兄弟變成真兄弟」。
🌟第4組撞臉韓星：朴寶劍＆李玹雨 兩個都是陽光大男孩
朴寶劍、李玹雨都是韓國男演員，兩人也皆為1993年出生，是演藝圈中「93 Line」知名的同齡好友。李玹雨更透露自己在親眼見過朴寶劍前，就聽過朴寶劍的名字，因為當時經常有人把他叫錯成朴寶劍；後來他實際和朴寶劍見面後也驚呼真的長得很像，「看起來特別親切」。兩人的眼睛都是單眼皮圓眼，加上高鼻樑及酒窩，五官確實相似度極高。
不過朴寶劍和李玹雨雖然同年，但論資歷來說，李玹雨更早出道；他12歲就拍電影《糊塗家族》，後來靠著《致美麗的你》、《偉大的隱藏者》等作品爆紅。但朴寶劍2011年出道後名氣更勝李玹雨，去年他和IU合作的《苦盡柑來遇見你》更是紅遍亞洲，因此也曾有粉絲感嘆，兩人明明「同臉」星路發展卻大不同。
🌟第5組撞臉韓星：姜棟元＆金永大 相差15歲的韓劇男神
29歲的金永大因去年和金裕貞主演的韓劇《親愛的X》再度爆紅，而他其實出道以來，就一直被稱作是「小姜棟元」，讓他一直覺得很不好意思，畢竟姜棟元在韓國，與玄彬、蘇志燮、孔劉被譽為「四大公共財」，因此獲得「小姜棟元」的頭銜，金永大曾謙虛地說：「真的很感謝大家，但希望自己不要太在意。用演技來展現我自己。」
做為前輩的姜棟元則在2003年出道，代表作包含《田禹治：超時空爭霸》、《偷天對決》、《嬰兒轉運站》、《屍速列車：感染半島》，去年還和國民女神全智賢共同主演Disney+原創影集《暴風圈》，人氣一直居高不下。曾拿過第41屆百想藝術大賞電視部門 人氣男演員獎、第26屆青龍電影獎人氣明星獎。
