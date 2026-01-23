我是廣告 請繼續往下閱讀

談到世界棒球經典賽（World Baseball Classic）歷史上的經典對決，絕對不能不提韓國「國民打者」李承燁。他曾以獨特的打法寫下亞洲單季56轟神話，更在首屆經典賽扮演日本隊的「終極殺手」，最終被三星獅退休「36號」背號。李承燁被視為韓國棒球靈魂人物，他常常鼓勵後輩要重視衛國出賽的機會，更直言WBC是重要舞台，需要以「決定韓國棒球」成敗的企圖心去拚成績。在2006年首屆WBC預賽，日韓爭奪亞洲第一。日本隊一路領先到第8局，但在2出局一壘有人的情況下，三棒李承燁面對日本隊投手石井弘壽，揮出一支石破天驚的逆轉兩分砲，讓東京巨蛋瞬間陷入死寂。這支全壘打不僅奠定勝基，更帶領韓國以3:2力克日本，以預賽第一之姿挺進美國。李承燁的職棒之路充滿傳奇。他最初以投手身分加入三星獅，卻因左手肘傷勢轉戰打擊。在總教練白仁天的建議下，他模仿全壘打王王貞治的「金雞獨立打法」，開啟了其輝煌的紀錄：2003年他整季擊出56支全壘打，打破王貞治高懸多年的亞洲紀錄。另外，李承燁還是曾創下韓職最年輕達成100轟、200轟、300轟的球員。旅日時期，李承燁先後效力羅德、巨人、歐力士。2006年在讀賣巨人隊敲出41轟，當年6.5億日圓的年薪更是日職第一高薪。2011年回歸老東家三星獅後，李承燁協助球隊寫下四連霸王朝。2017年10月3日的引退賽中，41歲的他竟還能敲出單場雙響砲，為傳奇生涯畫下最完美的句點。他的背號36號也被三星獅列為永久退休號碼。退役後的李承燁並未遠離棒球，曾執教斗山熊隊，現任讀賣巨人隊一軍打擊教練。他曾對後輩精神喊話：「希望大家了解太極旗的寶貴，要有WBC成績左右韓國棒球成敗的決心。」這位曾在國際賽場多次擊沉對手的亞洲大砲，其對比賽的堅持與責任感，依然是亞洲職棒的精神指標。