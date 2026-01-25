40歲「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定昨（24）日完成徒手、無防護攀登台北101創舉，因為天候因素延期至今天上午，Netflix準時9點鐘直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），全球屏息以待。《NOWNEWS今日新聞》為您整理最完整收看平台、霍諾德背景介紹及活動亮點等，讓您一文掌握所有重要資訊，而民眾就算沒有Netflix帳號，也能透過戶外轉播免費觀看。
📌霍諾德攀爬台北101資訊懶人包
節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）
直播時間：2026年1月25日（週日）早上09:00（台灣時間）
直播平台：Netflix 全球獨家直播（需帳號）
📌沒Netflix帳號怎麼辦？以下提供2種解套方案
免費收看地點：信義廣場（台北101對面公園）明日將架設大螢幕，同步進行直播，預計直播2小時。
線上轉播備案：想在家免費看的民眾可上YouTube搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，可透過監視器即時畫面看到霍諾德攀爬身影，因為象山視角正好正對著101東南面，也就是霍諾德挑戰攀爬的方向。但要提醒民眾，即時影像可能受到天氣因素干擾，不一定能看到清楚畫面。
📌誰是霍諾德（Alex Honnold）？5個讓你跪著讀完的傳奇事蹟
【無繩徒手攀爬】 他是全球「徒手攀岩（Free Solo）」最強紀錄保持人。挑戰數百公尺峭壁不帶繩索、不扣安全帶，唯一依靠的只有雙手和止滑粉，只要一次手滑，代價就是生命。
【奧斯卡獎加持】 他的成名作——紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），記錄了他徒手爬上 900 公尺高「酋長岩」的全過程，這部片更一舉奪下奧斯卡最佳紀錄片獎。
【科學認證的「無感大腦」】 科學家曾為他做過大腦掃描，發現他處理恐懼的「杏仁核」幾乎不會對危險產生反應。換句話說，他天生就具備常人難以企及的極限心理素質。
【住在車裡的百萬富翁】 儘管成名後年收過百萬美金，他在結婚前曾長年住在改裝的小貨車（Van Life）裡，只為了能隨時開車到下一個攀岩點，過著極簡主義者的生活。
【曾與台灣龍洞結緣】 他曾在2013年9月來台，並前往東北角「龍洞」攀岩，對台灣的地質環境印象深刻。這次挑戰台北101，是他將極限運動與都會地標結合的生涯代表作。
📌霍諾德挑戰攀爬台北101看點&難度
💯核心看點：全球首次「都會摩天樓」無繩直播
Netflix 全球直播：這不僅是101的壯舉，更是Netflix首次在亞洲進行大型戶外極限直播。
史上首位「真·無繩」挑戰者：2004 年「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）攀爬時因雨天被迫使用了安全繩，而霍諾德挑戰的是「完全不攜帶任何防護裝置」，僅靠雙手和一袋鎂粉。
有望刷速度新紀錄： 霍諾德預計僅需90分鐘到2小時即可完賽，比起當年羅伯特的4小時快上一倍。
🧗攀爬難度：人造建築的「極限博弈」
雖然霍諾德曾爬過更高的酋長岩（約914公尺），但台北101作為人造建築，有其獨特的致命難度：
1. 物理上的「摩擦力」考驗
低摩擦係數：台北101的外牆主要是玻璃帷幕與鋁合金框架。鋁框的摩擦力遠低於天然岩石，這意味著霍諾德必須施加比平常多出1.3倍的指力（正向力）才能支撐身體不往下滑。
材質導熱： 金屬框架在陽光曝曬下會發燙，或者因為高空濕度產生冷凝水，這對手的抓握力是極大考驗。
2. 結構魔王：「竹節箱體」的傾斜角
向外懸挑：台北101每8層樓為一個節塊（斗組結構），這些區段是向外傾斜約10到15度的「倒懸」狀態。
體力透支：霍諾德形容這64層樓的區段非常陡峭，且每一段都是重複的動作（約重複92次相同動作），這種「單調的肌肉疲勞」會讓心理壓力倍增。
3. 不可控的天氣與強風
煙囪效應： 高樓層會產生強大的上升氣流或亂流。高空的陣風難以預測，會嚴重干擾攀爬者的平衡。而明日台北天氣吹偏東風，101的斗形建築會引發強烈風洞效應。當霍諾德爬至300公尺以上高空，強勁側風將對他形成嚴重考驗。
濕度與降雨：根據氣象局預測，週六台北的氣溫為13-17度，降雨機率為15%。若是真的不幸降雨，只要有一點雨水，鋁框就會變得像冰塊一樣濕滑，一旦失手沒有任何容錯空間。
🔍挑戰小細節
霍諾德裝備：他將穿著客製化的La Sportiva攀岩鞋，戴著耳機聽他最愛的樂團Tool的音樂來保持專注。
霍諾德路線選擇： 他預計選擇台北101的「東南側」攀爬，因為早上陽光照射較充足，牆面乾得比較快。
霍諾德關鍵心態：霍諾德說他追求的是「尊嚴與從容」，他希望最後是帶著笑容登頂，而不是驚險狼狽地完成。
🟡台北101 大樓（Taipei 101）小檔案
◾位置：台北市信義區信義路五段7號
◾完工時間：2004年12月31日落成
◾建築師：李祖原聯合建築師事務所
◾高度：508公尺（含避雷針509.2公尺）
◾樓層數：地上101層、地下5層
◾曾獲紀錄：2004年至2010年為全球最高建築
◾主要用途：辦公室、購物中心、觀景台、餐廳
◾結構特色：外型宛若竹子，34層樓以上每8層樓有「竹節」。
◾觀景台位置：89樓、91樓、101樓
◾觀景台電梯：時速60公里，5樓至89樓僅需37秒。
🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看
◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）
◾直播時間：延期至1月25日上午9時，全程實況約120分鐘
◾直播平台：Netflix全球播出
◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播
◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺
◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）
🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？
◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）
◾生日：1985年8月17日（40歲）
◾國籍：美國
◾身高：約180公分
◾體重：約73公斤
◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女
◾專長：徒手攀岩（Free Solo）
◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片
◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性
◾身價：媒體估算約數百萬美元
