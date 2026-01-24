隨著世界棒球經典賽（WBC）腳步臨近，韓國代表隊預計於2月初公布最終名單。雖然目前外界預期多位效力於海外的韓裔球員有望合流，但根據韓國媒體《朝鮮日報》最新報導，目前效力於韓國職棒（KBO）的某位強力右投A（以下簡稱A投），對於披上代表隊戰袍展現出相當消極的態度，恐為韓國隊的投手布局增添變數。
資格無虞但意願低迷 總教練親自面談未獲首肯
由於WBC規定球員可根據血緣關係代表不同國家參賽，A投的母親為韓裔，在資格判定上完全符合代表韓國隊出征的條件。加上他已具備韓國球界實戰經驗，一直被視為國家隊補強禁區戰力的重要目標。
然而，報導指出韓國隊總教練柳志炫雖已與該名球員進行親自面談，卻遲遲未能得到對方的參賽承諾。《朝鮮日報》直言：「就目前情況來看，A投參賽的可能性相當低。」
球團保持開放態度 選手個人考量身體狀態
對於旗下主力投手是否參賽，A投所屬球團表示並不會干涉。球團對外聲明：「最終判斷將交由選手本人決定。」只要選手有強烈意願，球團不會加以阻礙。
導致A投猶豫不決的核心原因，主要在於對個人健康狀態的顧慮。雖然他去年繳出一定水準的成績，但開季之初曾因傷病問題延後出發，對於需要精密調整體能的投手來說，WBC的開賽時間可能影響到後續職業賽季的備戰。媒體分析認為：「雖然代表母親的祖國參賽是極大榮譽，但優先考慮球季備戰與身體管理，可能是他做出此決定的背景。」
韓國隊選才基準 意願與戰力並重
韓國代表隊方面，在評估徵召韓裔球員時，除了技術實力外，也極度重視球員的「參賽熱情」。報導強調，國家隊選才傾向優先考慮展現出積極態度的選手，若選手表現出消極應對，勢必會影響最終的入選機會。
在象徵性的榮譽與現實的職業備戰之間，選手個人的抉擇正考驗著國家隊的組隊智慧。韓國隊最終是否會放棄這名強力右投，抑或是能有轉機，答案將在2月初的最終名單中揭曉。
消息來源：朝鮮日報
我是廣告 請繼續往下閱讀
由於WBC規定球員可根據血緣關係代表不同國家參賽，A投的母親為韓裔，在資格判定上完全符合代表韓國隊出征的條件。加上他已具備韓國球界實戰經驗，一直被視為國家隊補強禁區戰力的重要目標。
然而，報導指出韓國隊總教練柳志炫雖已與該名球員進行親自面談，卻遲遲未能得到對方的參賽承諾。《朝鮮日報》直言：「就目前情況來看，A投參賽的可能性相當低。」
球團保持開放態度 選手個人考量身體狀態
對於旗下主力投手是否參賽，A投所屬球團表示並不會干涉。球團對外聲明：「最終判斷將交由選手本人決定。」只要選手有強烈意願，球團不會加以阻礙。
導致A投猶豫不決的核心原因，主要在於對個人健康狀態的顧慮。雖然他去年繳出一定水準的成績，但開季之初曾因傷病問題延後出發，對於需要精密調整體能的投手來說，WBC的開賽時間可能影響到後續職業賽季的備戰。媒體分析認為：「雖然代表母親的祖國參賽是極大榮譽，但優先考慮球季備戰與身體管理，可能是他做出此決定的背景。」
韓國隊選才基準 意願與戰力並重
韓國代表隊方面，在評估徵召韓裔球員時，除了技術實力外，也極度重視球員的「參賽熱情」。報導強調，國家隊選才傾向優先考慮展現出積極態度的選手，若選手表現出消極應對，勢必會影響最終的入選機會。
在象徵性的榮譽與現實的職業備戰之間，選手個人的抉擇正考驗著國家隊的組隊智慧。韓國隊最終是否會放棄這名強力右投，抑或是能有轉機，答案將在2月初的最終名單中揭曉。
消息來源：朝鮮日報