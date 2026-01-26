我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（26）日於主場迎戰紐奧良鵜鶘，上演一場跨世代的狀元大戰。鵜鶘當家球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）展現統治力，一度率隊領先達20分。儘管馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）在末節帶隊反撲、一度逆轉，但鵜鶘靠著穩定的末節關門能力與威廉森的關鍵演出，終場以104：95擊敗馬刺，收下2連勝，同時也報了本季前3次交手皆吞敗的一箭之仇。本場比賽最震撼的一幕發生在第2節剛開始，兩大狀元在三分線外形成一對一單挑。威廉森在接球後並未多做試探，瞬間壓低重心啟動，憑藉驚人的爆發力第一步直接「生吞活剝」了文班亞馬。儘管文班亞馬擁有7呎4吋的身高與頂級臂展，但面對威廉森的暴力切入完全跟不上腳步，只能眼睜睜看著威廉森殺入禁區完成雙手暴力扣籃。外媒評論指出，即便面對像「斑馬」這樣的防守怪物，只要威廉森啟動引擎，防守者幾乎只能望球興嘆。比賽前三節幾乎由鵜鶘領先，威廉森與薩迪克·貝（Saddiq Bey）內外開砲，一度讓馬刺陷入58：78的20分大幅落後。然而馬刺並未放棄，在文班亞馬與強森（Keldon Johnson）帶領下，馬刺在第三節末到第四節初轟出一波的驚人攻勢，更一度以24：5的開局反超比分，逼鵜鶘喊出暫停。可惜馬刺的逆襲在最後關頭功虧一簣。在戰局膠著之際，文班亞馬與強森接連出現罰球不中的狀況，加上鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）與米西（Yves Missi）關鍵時刻連拿5分鎖定勝局。鵜鶘狀元威廉森全場砍下24分、10籃板與4助攻，薩迪克·貝也同樣進帳24分、10籃板，合力助鵜鶘驚險守住勝果。馬刺方面文班亞馬全場繳出16分、16籃板、4阻攻的「雙十」成績，雖然防守端與外線手感（三分球10投2中）略顯掙扎，但他在第四節的關鍵三分與傳球，確實讓馬刺看見翻盤的一絲曙光。這場勝利不僅讓鵜鶘收下二連勝，更是本季首度擊敗馬刺，避免了被橫掃的窘境。對於馬刺而言，儘管韌性十足，但面對「胖虎」這種等級的禁區威脅，身形較為單薄的文班亞馬在防守端仍面臨極大挑戰。