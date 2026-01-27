我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（27）日在客場展現強大進攻火力，以129：118擊敗芝加哥公牛隊。湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）本場比賽大爆發，全場狂飆46分並傳出11次助攻，帶領球隊在第三節頂住反撲壓力奪下勝利。唐西奇今日出賽38分鐘，25投15中，其中包含8記三分球。根據數據統計，這場比賽後，唐西奇正式加入傳奇球星科比（Kobe Bryant）的行列，成為湖人隊史唯二能在例行賽單場達成「45分、10助攻、且命中5顆以上三分球」的球員。總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後對唐西奇的表現讚不絕口，他將這位斯洛維尼亞球星形容為「一台完全啟動的發動機」。瑞迪克指出，為了激發唐西奇的潛能，教練團必須賦予他絕對的創造力與掌控權：「你必須願意包容他嘗試的那些東西……他需要這種創造性空間才能迸發活力，而你必須允許他這樣做。」除了唐西奇的得分盛宴，老將詹姆斯（LeBron James）今日也貢獻24分、5籃板與3助攻。瑞迪克特別點出兩人在進攻端的默契與耐心，讚揚他們能做出正確的選擇，無論是助攻拉拉維亞（Jake LaRavia）的空切，或是簡單有效的傳導，都體現在球隊極低的失誤數上。湖人全場送出超過25次助攻，且在快攻得分與內線得分上均壓制對手。唐西奇也提到與教練團的磨合狀況，尤其是「打無球」的時機。他表示：「我和JJ正在慢慢形成那種感覺，知道什麼時候我需要打無球。」這種多樣化的進攻手段，包含持球、無球跑動、低位單打，讓對手防不勝防。對於湖人球迷而言，賽後的另一大喜訊是明星後衛里夫斯（Austin Reaves）即將傷癒回歸。唐西奇在受訪時毫不掩飾對隊友回歸的渴望，幽默地表示：「是啊，我迫不及待地想讓他回到場上，這樣我就可以稍微休息一下了。他能幫助我們贏得這些比賽。」儘管收下勝利，唐西奇仍對球隊第三節一度被追平的情況保持警覺，他指出：「上半場我們打得相當不錯，但第三節我們又有點鬆懈了，就像在達拉斯那場比賽一樣。我們需要加強第三節的表現。」