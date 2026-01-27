我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2月5日NBA交易截止日進入倒數十天，洛杉磯湖人隊正積極尋求能提升板凳深度且價格低廉的補強方案。根據《Forbes》記者西德里（Evan Sidery）的最新報導，湖人隊已將補強目光鎖定在紐奧良鵜鶘隊的明星後衛阿爾瓦拉多（Jose Alvarado），這名以「神偷」防守著稱的球員，被視為能解決湖人板凳活力不足的理想人選。湖人隊今（27）日在客場展現強大進攻火力，以129：118擊敗芝加哥公牛隊。湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）本場比賽大爆發，全場狂飆46分並傳出11次助攻，帶領球隊在第三節頂住反撲壓力奪下勝利。隨著球隊再次回歸穩定，近5戰拿下4勝，外界也好奇他們在交易截止日前會如何補強，進一步朝著爭冠目標邁進。報導指出，目前戰績低迷的鵜鶘隊正考慮出清部分非核心資產。阿爾瓦拉多本季薪資僅450萬美元（約新台幣1.4億元），且下季擁有同面額的球員選項，這對於薪資空間極度受限的湖人隊而言極具吸引力。西德里表示，鵜鶘對阿爾瓦拉多的要價僅為「複數個次輪選秀權」，相較於國王隊對替補後衛艾利斯（Keon Ellis）索取首輪籤的高門檻，阿爾瓦拉多的交易性價比顯然更高。然而，湖人並非唯一的競爭者。紐約尼克、休士頓火箭以及聖安東尼奧馬刺也都對阿爾瓦拉多展現了濃厚興趣。尼克隊希望尋找布朗森（Jalen Brunson）的可靠替補，且紐約是阿爾瓦拉多的故鄉；火箭隊則因范弗利特（Fred VanVleet）受傷，急需補強控球位置。對湖人而言，若想在競爭中脫穎而出，除了次輪籤外，甚至可能需要送出二年級生克奈特（Dalton Knecht）作為籌碼，以提供鵜鶘更具潛力的年輕戰力。由於湖人目前薪資總額距離第一層硬上限僅剩不到100萬美元，任何交易都必須精確計算。總管佩林卡（Rob Pelinka）必須在「清出薪資」與「保留選秀資產」之間取得平衡。阿爾瓦拉多那種「撕裂式防守」與不佔球權的球風，若能順利加盟，將有望成為詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）身邊最強悍的後場護法。