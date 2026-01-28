我是廣告 請繼續往下閱讀

去年球季僅拿下全年勝率第5名的味全龍，今年春訓練習方式稍有轉變，上午高強度訓練、下午自主訓練，野手打擊量則是倍數提升，1個人球場與室內的打擊時間約80分鐘。龍隊主力郭天信昨（27）日受訪時坦言，喜歡目前的訓練模式，選手下午可以更精進自己，朱育賢則說，打擊量增加有點回到Lamigo的感覺，但為了儲備一整年的能力，選手仍是全力以赴。巡迴統籌教練古久保健二認為，年輕選手若想超越資深選手，練習量絕對不能與老將齊平，而是要更主動投入自主訓練。龍隊目前採取上午技術訓練、下午自主訓練，球場大門早上7點前就敞開，主力外野手郭天信表示非常喜歡現在的訓練模式，「下午有更多時間去找我自己需要的東西，教練也會協助，早上多練點，下午可加強自己想做的訓練。」巡迴統籌教練古久保健二則說，選手早點來球場練習是好事，「我自己也很習慣這樣的方式，選手的積極度確實是有看到，但是講到『自主性』這件事，畢竟是發自內心的自發行為。」古久保直言，如果有更多選手在團隊練習之外，更積極地投入自主練習，那會更好，「不過，這終究不能用強迫的方式。」他透露，過去在執教樂天桃猿時，也常跟年輕選手耳提面命，「如果你們（年輕選手）都跟經驗豐富的老將做『一模一樣』的練習量，那你要怎麼贏過這些老將？」古久保點出，若年輕選手有想清楚自己今年「想要達成什麼」、「想要成為什麼樣的選手」，當目標明確的話，自然就會知道現在該做什麼了，「之後再找機會，跟選手們聊聊這些想法。」對於春訓打擊量提升，主砲朱育賢說，很適應應春訓的模式，「去年剛來（FA加盟），一開始練習氛圍還不太熟悉，摸索完後，今年到目前為止我覺得很滿意，加上今年訓練方式有改變，再把自己當作第1年，跟年輕選手去拚，身體力行做給年輕球員看，這也是教練團希望我發揮的功能。」朱育賢坦言，今年春訓的打擊量增加，真的有感覺到疲憊，「有種回到Lamigo的感覺，（林）智勝教練要我自己調整，不要衝太快，但我覺得既然課表出來，就一起去執行，從中一定會有收穫，也想證明不管資深、年輕，都可以按表操課，沒有分你我。」朱育賢透露，上午的打擊練習主球場就要打7站、40分鐘，後續還有室內打擊40分鐘，量真的是不少，「但這也是為了儲備一整年的訓練量，去年秋訓成果不錯，今年春訓就比較辦理，雖然會累，但大家還是全力以赴，這點是可以肯定的。」