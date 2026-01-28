我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德花91分鐘完成徒手攀登成台北101的挑戰，國旗也隨著Netflix直播傳送到全球觀眾眼前。（圖／記者葉政勳攝）

▲話題女王金卡戴珊也發布自己看霍諾德攀登台北101（如圖）的電視畫面。（圖／摘自 IG@kimkardashian）

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101引起熱烈話題，收視成績也正式出爐！根據Netflix提供，全球在兩天內有620萬觀看，登上當週英語節目的第3名，雖然沒有破紀錄的驚人佳績，卻也吸引不少觀眾的注意，如果和非英語節目相比，也只小輸已上架一陣子的韓劇《愛情怎麼翻譯？》。艾力克斯霍諾德在全球觀眾面前，沒有綁繩索、徒手攀爬台北101，過程讓一些懼高的人士為他捏了好幾把冷汗，成功吸引關注。他提早幾天就來台準備，由於天氣因素，往後推遲一天，因此只有兩天的時間累積觀看數，卻仍然打進上週Netflix收視榜的第3名，成績算是還不錯。冠亞軍分別是《他和她的，謊》（1720萬觀看）、《阿嘉莎克莉絲蒂之七鐘面》（870萬觀看）。這一回霍諾德徒手爬台北101，台灣民眾當然密切注意，連續好幾天新聞都不斷，從事前暖身到事後檢討，相關話題還在延燒，可是對於全球其他地區的觀眾，是否一樣高度關注？很多人都很好奇。其實這個極限挑戰，不乏名人、巨星在注意，奧斯卡影后莎莉賽隆就曾在霍諾德行前拍短片，向他下戰帖，發起「爬椅子」挑戰，裡面也提到他將攀登台北101，成了趣味花絮。而在正式直播後，美國最知名的真人秀話題女王金卡戴珊和妹妹克蘿伊、同母異父的兩個小妹坎達兒與凱莉，都在社群網站上發布相關的圖文，金卡戴珊與克羅伊被發現是一起守在電視機前觀賞，克羅伊還在限時動態表示自己光看就覺得要死掉，似乎頗為投入。連擁有億萬社群粉絲的金卡戴珊都發布了霍諾德爬台北101的畫面，證明全球各地得知此活動、有看到部分內容的數目，絕對超過Netflix官方公布的620萬，絕對為台北101做了一次成功的宣傳，讓它從退出全球高樓排名Top 10之後，再度成為被矚目的焦點。