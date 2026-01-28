我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續於國家運動訓練中心進行第1階段集訓，今（28）日除了老將陳冠宇加入訓練，旅美投手陳柏毓也報到，替團隊注入新活力。中職會長蔡其昌表示，陳柏毓原本無法參與集訓，經過與母隊的不斷洽談，最後得到放行，其餘旅美台將雖然要到2月28日才能報到，但蔡其昌仍不排除提前會合的可能性，「我們會依照規定，盡量去爭取。」旅美投手陳柏毓今日向中華隊報到，在美職開訓前，將隨隊參與集訓，蔡其昌表示，這是聯盟跟球團談完的結果，「其實這涉及很多層面，關鍵是是球團願不願意的問題。如果球團不願意讓他先來報到，那就是2月28日到日本宮崎，因為那是官辦熱身賽時間。」蔡其昌指出，每位選手的狀況都不同，「球團的要求條件不同，這就是為何聯盟不斷跟每支球團洽談。原則上我們都會希望選手能早點報到，這是站在國家隊的立場，但這不是主觀能去要求的，還有選手、球團客觀的狀況要考量。因應形勢去調整、爭取。」雖然旅美選手大多都在2月28日報到，蔡其昌但仍不排除有提前的可能性，「我們就是陸續一直在談，就像一開始沒有柏毓（參加集訓），因為當時沒有談好，沒有談好就是不可以來，簡單講就是這樣子。我們都會依照規定來做，可以來的我們就盡量爭取。」蔡其昌指出，「盡量爭取」的意思就是不斷的跟球團連絡，「可不可以再早幾天？那球團如果OK了，選手就會來。選手們當然都是很有意願，以目前沒有辦法來參加集訓的選手，其實對於『早來』這件事情幾乎都願意。」至於旅日的徐若熙，蔡其昌認為不影響，「若熙的狀態，林岳平透過聯盟這邊跟軟銀做協調，他本來就中職打球，跟多數球員默契都夠。」蔡其昌表示，對投手教練林岳平而言，是要掌握旅外投手的進度，「因為投手狀態是逐步拉升。如果在母隊春訓，就必須要確認球數的進度到哪裡，這個就是投手教練去控制。所以沒有辦法來的（集訓），他就會去要求進度的掌握。」至於2位台、美混血球星隆恩（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）的進度，蔡其昌表示，到目前為止，還是很強烈的意願要參加，中華隊也持續保持聯絡。