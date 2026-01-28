我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，衛冕軍日本武士隊日前公布29人參賽名單，其中效力千葉羅德海洋隊的右投種市篤暉是陳冠宇昔日隊友。陳冠宇今（28）日表示，種市的拚戰精神讓他印象深刻，他笑說，「我那時候在長中繼，會被趕出先發的原因，很大一部分是因為種市的崛起。期待在東京見面，他很穩，我是繼續再努力（拚正選名單）。」27歲的種市篤暉在2016年日職選秀第6輪被羅德隊指名，2018年開始在一軍出賽，2023年成為球隊先發要角，去年出賽24場，拿下9勝8敗，防禦率2.63，首次入選一級國際賽事日本隊。陳冠宇過去效力羅德隊時，曾與種市當過隊友，看到學弟入選日本隊，陳冠宇很替他開心，「我那時候在長中繼，會被趕出先發的原因，很大一部分是因為種市的崛起，在這個年紀就可以進入日本武士隊，不僅是入選最高級賽事。而且他在第二波名單就已經在裡面，代表他的實力真的成長很多。」陳冠宇透露，對種市的印象是曾經有場比賽完投9局，用了130幾球，「隔天他還跟教練說『我可以繼續投』，那種拚戰精神讓我對他印象非常深刻。」陳冠宇認為，日本學弟們其實都很可愛，「他們很有自信，好像不喜歡輸給別人的那種心情，我對他印象非常深刻，也希望有機會可以在東京相見，他是穩的，『我是繼續再努力』。」談到本屆日本隊陣容，陳冠宇認為真的很強，但也說中華隊的陣容不差，「我們這樣看下來，中華隊排出來也算史上星光度很高的一屆，所以我覺得有機會，希望可以有很精彩的對決。」陳冠宇指出，每場比賽都很重要，「聽說韓國隊徵召到許多韓裔的大聯盟球星。」