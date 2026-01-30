《NOWNEWS今日新聞》記者也多方詢問韓國球迷及經紀公司，韓國方面皆表示沒有聽說過傳聞

近年中華職棒場邊應援文化聲勢高漲，來自韓國的啦啦隊女神如李多慧、邊荷律、李珠珢、睦那京、李藝斌等人更成為焦點，不少人同時活躍於台、韓2地球場，人氣與商業價值同步攀升，然而近日卻有台灣部分媒體傳出「韓國職棒禁止啦啦隊來台兼職」的說法，甚至被解讀為韓職出手封殺韓籍啦啦隊登台，相關消息更被韓國媒體引用報導，引起不小關注。對此，KBO內部人士出面直接否認相關傳聞，隨著「禁止雙棲」的爭議在台韓2地擴大，韓國媒體《每日體育》引述多名職棒圈內人士說法，直接否認相關傳聞，多位韓職球團關係人私下透露無論是聯盟或球團層級，都沒有討論過「禁止啦啦隊來台」這類決議，更直言球團「根本沒有資格」干涉啦啦隊的海外工作，一名相關人士直白指出，事實上，韓國多數職棒球團並未直接與啦啦隊簽署勞動契約，而是採取，啦啦隊的工作地點、時間與合作內容，皆由經紀公司與本人協調，並非KBO或球團能單方面決定，相關協力廠商也透露，直到看到台灣媒體報導後，才反向向球團詢問是否真有此事，顯示所謂「禁令」完全未曾被正式討論。報導進一步指出，最初僅是部分球團內部對「賽季行程安排」的非正式討論，卻被過度延伸解讀為「全面禁止來台」，在網路快速傳播下逐漸變質，韓國球團人士坦言：「這樣的說法不僅與實際狀況不符，也讓外界誤以為韓職聯盟對啦啦隊擁有高度約束力，實際上完全不是這回事。」近年韓籍啦啦隊頻頻來台，關鍵原因在於市場結構差異，韓國啦啦隊多半按場計酬，曝光與收入有限；反觀台灣，啦啦隊被視為準藝人，能透過商演、代言與社群經營創造額外價值，吸引力自然更高，韓國相關人士強調：「只要合約與時程能配合，赴台應援本質上仍是市場機制下的自由選擇。」昨（29）日韓國記者尹世浩在正式直播前，開了一段小小直播，並表示相關內容不會放上YT平台，內容整理多項韓職內部討論動向，指出這些禁止相機的使用區域，其實早已在10支球隊的行銷團隊之間早就有多次開會討論，只是尚未正式對外公布，他提到針對「大砲相機」的管制，相關會議已經開過，最快可能在熱身賽（試辦賽）前就會釋出方向性規定，這也代表並非臨時起意，而是醞釀已久的制度調整，只差最後拍板。尹世浩進一步說明，未來不一定是全面禁止攝影器材，而是可能，像是會影響他人視線的座位區，可能被列為禁止使用相機的範圍；。事實上大邱三星獅棒球場本就已有官方攝影規定，限制不得帶超過規定的長焦鏡頭，未來不排除擴大成為KBO的統一標準。