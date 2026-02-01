我是廣告 請繼續往下閱讀

愛情怎麼翻譯？主演背景

愛情怎麼翻譯？角色介紹

愛情怎麼翻譯？劇情大綱

愛情怎麼翻譯？分集劇情

愛情怎麼翻譯？必看亮點

愛情怎麼翻譯？播出平台

周浩鎮（金宣虎 飾）

車茂熙（高允貞 飾）

黑澤博（福士蒼汰 飾）

▲《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞。（圖／Netflix）

第1集｜日本鎌倉的命運初遇

第2集｜巨星身分與照片風波

第3集｜實境秀啟動與心理危機

第4集｜加拿大拍攝的對立與守護

▲金宣虎（左）跟高允貞（右）的愛戀讓許多觀眾看得揪心。（圖／Netflix）

第5集｜極光下的情感靠近

第6集｜瀑布之吻與機場別離

第7集｜人格覺醒的轉折點

第8集｜多拉美的全面主導

第9集｜無法承受的童年真相

第10集｜酒莊重逢與真心告白

第11集｜輿論風暴下的信任

第12集｜大結局：翻越無法翻譯的情感之牆

▲金宣虎、高允貞在劇中成功交往。（圖／Netflix）

題材新穎：把「口譯」變成愛情核心命題

金宣虎×高允貞火花強烈 男帥女美超養眼

高允貞多重人格設定 一人分飾兩角超精彩

跨3國拍攝景色超美 像看了一部全新戀綜

「翻譯情敵告白」超緊張 三角戀有夠扎心

▲《愛情怎麼翻譯？》是許多網友激推2026年必看劇之一。（圖／Netflix）

Netflix全新浪漫愛情喜劇《愛情怎麼翻譯？》一上線就掀起討論熱潮，由金宣虎、高允貞組成的高顏值CP被網友讚爆，再加上橫跨日本、韓國、義大利拍攝，不僅融合語言與情感主題還可以一次享受超美風景，被封為近期最值得追的愛情劇之一，《NOWNEWS今日新聞》為您整理主演背景、角色設定、分集劇情與必看亮點，一篇帶你快速入坑。金宣虎出生於1986年，身高183公分，是韓國演藝圈公認的「大器晚成型」演員，與多數一出道就拍戲的演員不同，他在正式踏入電視圈前，已在舞台劇界深耕近10年，累積扎實表演功力，也培養出細膩的情緒掌控能力；2017年起轉向電視劇發展，初期多以配角亮相，直到《Start-Up：我的新創時代》中的暖男形象受到關注，隔年憑《海岸村恰恰恰》一舉爆紅，人氣直線上升，不過他卻因私生活爭議形象受挫，後續由韓媒揭露事件始末後才逐步回歸演藝活動。金宣虎所飾演的角色周浩鎮，是業界頂尖的專業口譯員，精通英語、日語、義大利語、中文、法語與韓語，共六種語言，能在國際場合即時翻譯，幾乎零失誤。然而與語言能力形成強烈對比的，是他對人心與情感的遲鈍，他擅長替別人「說清楚」，卻始終不懂如何替自己表達愛意。與車茂熙的相遇，讓他第一次意識到，有些情感不是翻譯就能解決，而必須親自面對與承擔。1996年出生的高允貞，原本就讀美術科系，後因外型亮眼受到關注轉戰演藝圈，出道初期，她就因外型被冠上「三大整形範本」之一的稱號，使她一度被貼上「花瓶演員」標籤，也因此在試鏡上處處碰壁，不過她並未急著接演作品，而是透過配角慢慢累積實力；近年高允貞接連在《Moving 異能》、《機智住院醫生生活》中展現穩定且富層次的演技，成功洗刷外界刻板印象。高允貞所飾演的車茂熙，是紅遍全球的韓國頂級女星，因飾演殭屍角色「都拉美」一夕爆紅，她在鏡頭前自信耀眼、魅力十足，私下內心卻極度孤獨，童年創傷讓她在情感表達上格外笨拙，即使遇到喜歡的人，也往往選擇逃避，隨著劇情推進，她逐漸覺醒出「都拉美」人格，象徵她為了生存而誕生的保護殼，這個角色既是她成名的起點，也是她必須跨越的心理陰影。福士蒼汰是日本一線男演員，因《假面騎士 Fourze》打開知名度，後續以《今天不上班》、《戀仲》等作品穩坐「國民男友」位置。近年他積極拓展海外市場，福士蒼汰飾演的黑澤博是日本人氣明星，與車茂熙一同出演跨國戀愛實境節目《浪漫之旅》，被封為「浪漫王子」，他與周浩鎮的內斂不同，他對感情直率坦白，習慣主動出擊、不留遺憾，正因如此，讓周浩鎮被迫正視自己的感情，不只是情敵，更像是一面鏡子，照出周浩鎮與車茂熙內心尚未面對的真實渴望。《愛情怎麼翻譯？》講述一名能精準翻譯六國語言、卻始終讀不懂人心的天才口譯員周浩鎮，與紅遍全球卻極度不擅長表達情感的頂級女星車茂熙之間的愛情故事，兩人在跨國行程中逐漸靠近，卻也因童年創傷、身份差距與誤會不斷錯身而過。當第三者黑澤博直球告白、情感翻譯成為工作的一部分時，周浩鎮被迫面對「愛是否也能被翻譯」的難題，最終，兩人跨越語言、創傷與隔閡，學會用自己的方式說出真心。一年前，仍是無名演員的車茂熙為了與前男友正式告別前往東京，在拉麵店意外結識多語言口譯員周浩鎮。浩鎮替她翻譯那段難以說出口的分手話語，兩人因緣際會在鎌倉短暫同行。浩鎮分享自己受挫的感情經歷，最終兩人在鐵道旁道別。不久後，茂熙在拍攝電影時發生墜樓事故，昏迷六個月甦醒後，卻意外一夕爆紅，成為炙手可熱的明星。成名後的茂熙深陷角色後遺症，在一場國際採訪中，與浩鎮以「藝人與口譯員」的身分再度重逢。茂熙在社群上傳浩鎮背影照，引發浩鎮不安，因該地點牽涉他暗戀多年的對象申智善，要求刪照。隨後茂熙在紅毯上因壓力產生幻覺，險些倒下，被日本影星黑澤博即時扶住，事後她情緒崩潰，向浩鎮尋求安慰。製作單位看中紅毯話題，邀請茂熙與黑澤博參與戀愛實境節目《浪漫之旅》。茂熙頻繁看見殭屍角色「多拉美」的幻影，經診斷被判定出現妄想症傾向。此時浩鎮得知前任申智善即將結婚，為逃避情感衝擊，他決定接下節目的海外翻譯工作，三人命運正式交會。節目移師加拿大拍攝，黑澤博因誤會茂熙對他冷淡而態度強硬。浩鎮察覺敵意後，暗中修飾翻譯內容，並透過經紀人化解衝突，默默成為茂熙的後盾。黑澤博在相處中逐漸改觀，坦言若產生感情將不再隱藏。一次忘帶房卡的插曲，讓浩鎮與茂熙共度獨處時光，茂熙開始意識到自己對浩鎮的依賴。此時申智善以新任節目 PD 身分登場，引發茂熙內心的不安與吃醋。極光拍攝當晚，浩鎮因車禍險些缺席，最終仍趕到現場，兩人在極光下情感急速升溫。茂熙在瀑布旁突襲親吻浩鎮，卻隨即將行為歸因於「多拉美」人格。兩人因申智善的過往誤會加深裂痕，茂熙在機場選擇斬斷情感。數週後，黑澤博追到韓國，茂熙在音樂會現場再度聽見浩鎮熟悉的翻譯聲。浩鎮逐漸學會解讀茂熙的情感語言，茂熙也主動表達希望成為能動搖他的存在。然而，大伯的出現喚醒她父母雙亡的童年創傷，恐懼之下，「多拉美」人格全面接管意識。黑澤博坦承，在飛機上主動親吻他的人正是多拉美。在家族受洗儀式上，多拉美徹底掌控茂熙的身體，展現強勢與攻擊性。浩鎮逐漸理解，多拉美是為了保護茂熙而誕生的防衛人格。人格切換使茂熙對親吻事件毫無記憶，多拉美隨後前往義大利，主動與浩鎮對峙。義大利拍攝期間，多拉美坦承自己存在的意義，是替茂熙完成無法面對的事。她向浩鎮揭露，茂熙童年曾目睹母親毒殺父親，並長年以裝傻求生。浩鎮心碎擁抱多拉美，但她為了茂熙的幸福，要求浩鎮帶著溫柔離開。劇組來到浩鎮母親的義大利酒莊，茂熙協助他修補母子關係。節目尾聲，黑澤博向茂熙正式告白，浩鎮強忍情感完成翻譯。最終，茂熙選擇直面陰影，在飛雪中向浩鎮告白，兩人正式成為情侶。交往後，兩人在暴雪停電的夜晚突破最後防線。然而一張舊 IG 照片引爆不倫傳聞，茂熙陷入輿論風暴。即使被迫分開三週，浩鎮仍堅定表態，選擇守護她而非在意外界聲音。隱藏的真相逐漸逼近，茂熙與浩鎮攜手直面過去，在語言、創傷與現實交錯之中，兩人嘗試跨越那道被稱為「無法翻譯的情感之牆」，為這段跨國、跨文化的治癒之戀寫下最終答案。多數愛情劇著重曖昧與誤會，《愛情怎麼翻譯？》卻反其道而行，將「語言轉換」提升為情感主軸，劇中不只翻譯語言，更翻譯立場、情緒與傷口，男主角周浩鎮能精準轉譯六國語言，卻長期無法理解人心，形成強烈反差，也讓「聽懂」與「理解」成為整部劇最深層的情感隱喻。金宣虎收斂式演技，搭配高允貞情緒層次極多的角色設定，讓這組CP走的是「情感累積型」路線，兩人沒有大量撒糖，而是透過眼神、停頓與未說出口的話，逐步堆疊情感重量，尤其在翻譯現場、極光夜與義大利酒莊等關鍵場面，情感張力遠勝直接告白，讓觀眾更容易代入。劇中「多拉美」並非單純的戲劇噱頭，而是從心理創傷出發的保護機制。編劇透過人格切換，呈現女主角童年目睹家庭悲劇後的生存策略，也讓愛情成為療癒而非拯救，第8、9 集多拉美與浩鎮的對峙，被不少觀眾評為全劇情緒最重的段落。從日本鎌倉、加拿大極光、到義大利酒莊，《愛情怎麼翻譯？》的場景不只是背景，而是情緒推進的關鍵元素，鎌倉象徵錯過與初遇、極光代表情感萌芽、義大利則成為面對真相與和解之地，場景與劇情高度結合，讓畫面本身就具敘事功能。福士蒼汰飾演的黑澤博並非工具型男二，而是真正具威脅性的情感變數，最具代表性的名場面，是周浩鎮必須以專業口譯員身分，替情敵翻譯告白內容，該橋段將「職業倫理」與「私人情感」拉到極限，也完美體現劇名所探討的核心：有些話能被翻譯，但感情卻無法被取代。