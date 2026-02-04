我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將終結者曾峻岳（右），新球季接下投手隊長一職。（圖／記者林子翔攝，2026.2.4）

富邦悍將休賽季迎來不少變動，今（4）日於嘉義舉辦開訓儀式上，也公布「隊長群」，除范國宸擔任隊長，還增設投手隊長曾峻岳、副隊長廖任磊、李吳永勤，野手副隊長戴培峰與陳愷佑，光是職稱為隊長或副隊長的球員，總共就多達6位。日籍總教練後藤光尊也解釋原因，表示都有各自任務，對每位球員也有不同期待。富邦悍將新球季由後藤光尊接任一軍總教練，他安排多達6位球員擔任隊長、副隊長職，還分成投手與野手部門，後藤光尊首先提到隊長范國宸，「是一名相當成熟的選手，能夠觀察並掌握整支球隊的狀況，我很信任他。」至於投手隊長曾峻岳，後藤光尊則透露，希望透過這樣的角色安排，讓曾峻岳有更強的責任感，「峻岳還很年輕，但已經是球隊重要的守護神，希望他可以接下這個任務，學習扛下更多責任感。」為了輔助投手隊長曾峻岳，後藤光尊還安排2位資深投手李吳永勤與廖任磊擔任副隊長，希望在曾峻岳適應角色的過程中，能給予實務上的建議與支援。野手部門則有2位副隊長，為主戰捕手戴培峰，以及新生代內野手陳愷佑。後藤光尊特別提到陳愷佑，「他是球隊下一個世代的重要戰將，希望能在這樣的角色中學習，逐步成長為未來的核心之一。」今年是富邦悍將成軍第10年，後藤光尊接下重要任務，開訓儀式上感性地說，「過去10年來，或許沒有一個完整球季，可以讓球迷感到滿足。希望今年能用大家的力量，讓球迷感受到真正開心的1年。」