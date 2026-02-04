我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（4）日宣布，主戰捕手張肇元右手肘韌帶撕裂，回診聽取建議後，確定於明（5）日進行手肘韌帶重建手術（Tommy John ），歸隊時間待術後復原狀況評估。在張肇元缺陣的情況下，雄鷹捕手群戰力拉警報，陣中另外7名捕手勢必要挺身而出。張肇元現年28歲，2020年選秀會第8輪被統一7-ELEVEn獅選進，2022年季後於擴編選秀會被雄鷹挑選，轉戰雄鷹後，張肇元獲得大量出賽機會，2024年球季出賽103場，敲出76安，打擊率2成58。去年球季張肇元出賽104場，敲出87安、10轟，打擊率2成50，季末因左側腹斜肌拉傷，提前結束球季。張肇元休賽季獲得球隊肯定，加薪13萬，新球季月薪為30萬。雄鷹球團昨日表示，張肇元因手肘不適，在防護團隊的陪同下，到醫院進行核磁共振（MRI）檢查，報告出爐初步診斷為右手肘韌帶撕裂。今日張肇元返回醫院聽取建議後，將於明日進行手肘韌帶重建手術，至於歸隊時間則有待術後觀察復原狀況再作評估。張肇元的缺席對雄鷹來說是重大損傷，尤其是雄鷹捕手群較為薄弱，雖然休賽季在戰力外補強資深捕手劉時豪，但捕手群的深度仍不足。除了張肇元，陣中還有陳世嘉、陳致嘉、吳柏萱、廖奕安、吳明鴻以及顏采丞，其中吳明鴻本季將兼任二軍捕手教練。