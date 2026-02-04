我是廣告 請繼續往下閱讀

旅美投手陳柏毓今（4）日結束與2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊的集訓，將啟程前往美國，備戰新球季春訓，他透露，6日大聯盟公布最終30人名單時，自己可能在飛機上，「就等待結果囉。」談到過去這一週的集訓心得，陳柏毓直言，氣氛非常好，「產生的化學反應很好，這裡真的是會讓自己變厲害的地方。」陳柏毓透露，目前已進行2次牛棚，「比想像中理想，甚至比原訂進度好一點。」跟著中華隊集訓1週，陳柏毓笑說氣氛超級好，「產生的化學反應很好，練了一週，這裡真的是會讓自己變厲害的地方。」陳柏毓指出，中華隊的投手群有許多資深前輩，他會在旁觀察前輩做事，無形中多少會有幫助。陳柏毓說，前輩們都不藏私，會與他分享觀念與想法，「像是（陳）冠宇、張奕、（胡）智爲、（林）凱威，這些前輩資歷比較多，從他們身上學到不錯經驗，遇過的事情不管好、壞都比我多。」陳柏毓直言，跟前輩們相處後，有點抄捷徑的感覺，「我只要有疑問，他們都會找我，給我解答，希望我們變更好，這氣氛很特別。」好友鄭宗哲原訂上週返美，不過上機前遭到國民隊DFA（指定讓渡），又回到中華隊持續訓練，陳柏毓說，「我們不是他，無法親身體會感覺，曾經當過隊友，希望他有一條更好的路，即便是換隊也不是壞事。」陳柏毓結束今日的訓練後，將與鄭宗哲、張弘稜一同返美備戰春訓。中華隊30人名單昨日已經確定，但尚未告知選手結果，陳柏毓笑說，6日上午放榜時，他可能正在飛機上，「就是等待結果、消息。」若陳柏毓最終入選，將於2月28日飛往日本宮崎與中華隊會合。