備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，投手群開始進入Live BP（實戰投打），台鋼雄鷹守護神林詩翔目前調整狀態已有70%，仍在適應PitchCom與投球計時器，對於最終30人名單，林詩翔直言不緊張，「我比較緊張今年的『球季』與『球技』。」林詩翔今日進行使次Live BP，大約用了7成力投球，他表示目前狀態約達到70%左右，「還沒到全開，品質都有出來，剩下就接近比賽再加上去。」在Live BP時，林詩翔與林家正交談一段時間，「學長先了解我的模式，比較知道怎麼去引導投手，我詢問他控球還沒到定位，他說可以再調整。」中華隊在Live BP搭配投球計時器，讓投手習慣經典賽投球節奏，林詩翔說，還在習慣使用PitchCom，要開始去忘記比暗號的流程，「配球全部交給捕手，丟不準就是自己的問題。」對於壘上無人15秒的投球限制，林詩翔相當瞭解規則，必須在秒數歸零前啟動投球動作，他也說投完球後就要想著下一球，「一猶豫可能就會超時。」林詩翔說，目前已將個人社群關閉，全心專注在國家隊集訓，對於是否入選最終30人名單，林詩翔笑說不緊張，「那不是我要緊張的，比較關注名單的人才會緊張，我是還好，不需要為這個緊張。」林詩翔直言，他緊張的是自己的今年的「球季」與「球技」。