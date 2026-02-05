女星Melody（殷悅）天真爛漫、無厘頭的貴婦人設，被粉絲大讚是零負評女星，想不到最近在Threads上卻遭多名不同領域的服務人員爆料，稱她私下是奧客。對此，一名女網友跳出來幫Melody說話，表示她在月子中心上班時曾服務過Melody，不小心將她用心準備的一大瓶母乳打翻，本以為會被痛罵、客訴，結果Melody完全沒生氣，甚至還幫她一起擦桌子，讓她感動直呼：「從那一刻起，Melody就是我心中的女神」。
Melody遭控奧客無奈回應：懇請不要抹黑
Melody日前在Threads上被許多網友留言指控私下是超級難搞的顧客，態度刻薄、沒禮貌。一名自稱曾去Melody公司應徵的網友更說Melody在他面試那天就要他幫忙擦狗尿、整理倉庫，讓他超傻眼，完全不敢去上班。針對諸多網友的爆料，Melody無力一一反擊，僅發文表示若真的有造成對方的不舒服她會反省也感到抱歉；同時呼籲網友：「大家有不喜歡我的權力，但懇請不要網暴，刻意抹黑」。
她站出來力挺女神！曝Melody超暖事蹟
在Melody出面道歉後，也有許多粉絲決定站出來替Melody平反，分享她私下個性善良的事蹟。一名女網友就表示，自己曾在月子中心打工，當時服務到Melody，一開始對她沒什麼感覺，只是當作一般產婦照顧，Melody平時對她也都很客氣。女網友心想Melody應該只是想維持人設，也未對她有太多好感。
直到某次女網友上班時，不小心手滑打翻Melody剛擠好的母乳，當下她十分錯愕也感到抱歉，心想應該要被Melody客訴了，沒想到Melody竟完全沒生氣，還反過來安慰她：「沒關係，反正沒有人知道本來有多少。」這股暖意讓女網友非常感動，事後也確實沒收到自己被客訴的通知，她因此成為Melody的粉絲，直呼：「從那一刻起，Melody就是我心中的女神！」
Melody母乳被打翻也沒發飆 網友質疑真實性
這篇稱讚Melody的貼文目前在Threads上獲得15萬人次瀏覽、2千多人按讚，大家看了都感到難以置信，認為母乳被打翻是每個媽媽都不能接受的事情，如果Melody真的沒生氣，那確實非常善良。但也有一票網友質疑這是公關在帶風向，想挽救Melody的零負評人設，「公關公司出動了？」、「多莽撞才會打翻人家辛苦擠的母乳？又怎麼可能打翻母乳沒客訴」。
不過其實在Melody原先被罵翻的該篇Threads中，就有不少店員出面幫Melody說話，認為她頂多是比較龜毛的客人，但要求都不算過分，態度也很有禮貌。還有另一派網友覺得就算Melody私下個性真的很糟，但她作為公眾人物，隨時都有可能會爆料，即便想發脾氣也不可能真的在外面對店員耍大牌，因此判斷有些指控是抹黑誇大。由此可見，目前挺Melody的跟不挺Melody的網友占比各半。
