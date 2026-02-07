由 Netflix、JTBC 聯手打造的韓國戀愛實境節目《單身即地獄5》自1月20日開播以來話題不斷，目前已進入配對白熱化階段！ 本季陣容不僅被封為歷代級顏值最高，女嘉賓崔美娜秀更因直率的約會手段與超強電力被封為「女版官熙」、「最強海后」，其背景起底後引發熱議。《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理了15位男女嘉賓的IG、身分介紹，以及最終大結局的播出時間，讓你一文掌握所有關鍵情報！
📌以下為本文重點：
《單身即地獄5》大結局播出時間、更新平台
《單身即地獄5》女嘉賓身分背景介紹、IG資訊
《單身即地獄5》男嘉賓身分背景介紹、IG資訊
《單身即地獄5》最新配對進度、感情線懶人包
《單身即地獄5》本季全新規則與看點簡介
《單身即地獄5》5名主持人陣容介紹
💟《單身即地獄5》大結局播出時間、更新平台
《單身即地獄5》目前固定在每週二更新最新集數，最終大結局將在 2 月 17 日登場，男女嘉賓將迎來最後的配對，看看究竟是誰可以倆倆成雙逃出地獄島。
➤線上播出平台：Netflix
➤每集更新時間如下：
2026/01/20： 上架第 1–4 集（開播）
2026/01/27： 上架第 5–6 集
2026/02/03： 上架第 7–8 集
2026/02/10： 上架第 9–10 集
2026/02/17： 上架第 11-12 集（大結局）
💟《單身即地獄5》女嘉賓身分背景介紹、IG資訊（共 7 名）
➤崔美娜秀（話題度最高的海后）
➤金高恩（貓咪電眼迷倒3大帥哥）
➤金珉志（脾氣火爆的田徑女神）
➤朴喜珗（擁有頂尖學歷的靦腆少女）
➤李株榮（超級愛笑樂觀系美女）
➤咸譽真（成熟內向女主播）
➤李涵恩（中途加入的大眼萌妹）
💟《單身即地獄5》男嘉賓身分背景介紹、IG資訊（共 8 名）
➤金載真（自帶BGM的抽象舞者）
➤尹賢提（株榮的純情守護者）
➤宋承一 （動作超秀氣的閨密型帥哥）
➤申玹宇（身材超壯運動常勝軍）
➤禹盛閔（鄰家哥哥類型帥哥）
➤林琇濱（撞臉宋仲基的前棒球選手）
➤李省勳（崔美娜秀的守護者）
➤趙珆乾（中場加入的帥哥演員）
💟《單身即地獄5》最新配對進度、感情線懶人包（截至第10集）
➤禹盛閔、申玹宇、趙珆乾同時追求金高恩
本季目前已播出10集，男女嘉賓的感情線變化超級大。目前已經確定禹盛閔、申玹宇、趙珆乾3人同時對金高恩有興趣，但金高恩比較有好感的對象是禹盛閔、趙珆乾，最新一集，趙珆乾贏過競賽，選金高恩最為天堂島伴侶，兩人在泳池內牽手調情，曖昧氛圍升溫，也讓留在地獄島的禹盛閔、申玹宇超級焦慮。
➤崔美娜秀曖昧林琇濱、放電禹盛閔、李省勳、宋承一
海后崔美娜秀則從第8集開始聲勢逐漸走下坡，她出場後先和林琇濱配對成功，去往天堂島。怎料就在雙方都對彼此有好感的時候，崔美娜秀轉頭把愛心巧克力送給和她一起完成拍照任務的禹盛閔、李省勳。在營火晚會上，崔美娜秀還公開約宋承一一起去天堂島，讓林琇濱看在眼裡相當不是滋味。
➤林琇濱轉身愛上朴喜珗 結果被金珉志選去天堂島
後來林琇濱被遊戲勝出的朴喜珗選中，一起前往天堂島約會，因此放下對崔美娜秀的追求，轉而與朴喜珗親近，更一起親密敷面膜。不過最新一集中，林琇濱被遊戲第一名的金珉志選去天堂島，朴喜珗則轉而選擇李省勳，等於將崔美娜秀想發展感情線的對象都選走，讓崔美娜秀傻眼。
➤李省勳苦追崔美娜秀無果 反而對朴喜珗動心
李省勳在天堂島認識了朴喜珗的身分背景後，也認為兩人相當聊得來，很可能和林琇濱一樣，從崔美娜秀身上變心。林琇濱則是與金珉志因為都是運動員的身分也很有默契，讓他心思動搖，在思考要選擇金珉志還是一直都很喜歡他的朴喜珗。
➤金珉志不爽宋承一曖昧崔美娜秀 選林琇濱上天堂
金珉志的感情線也相當複雜，她第一天盲選配對禹盛閔，雙方互不來電，第二次配對則是與宋承一彼此互有好感，互相投票，因此去天堂島後都對對方很有好感，怎料因為崔美娜秀攪局和宋承一約會，讓金珉志陷入焦慮情緒。
後來即便宋承一與崔美娜秀從天堂島回來後，表態比較喜歡金珉志，金珉志還是因為嚥不下這口氣，轉而選擇第二個有好感的對象林琇濱去天堂島。還意外與林琇濱喝醉一起睡在同一張床，非常曖昧，讓金珉志目前也陷入不知道該如何選擇的境地。
💟《單身即地獄5》本季全新規則與看點簡介
第 5 季《單身即地獄》共15名男女嘉賓參與，規則和過往 4 季一樣，透過匿名投票、男女競賽等方式完成彼此之間的配對。贏家可以前往天堂島約會，公開年齡、職業、學歷等身分背景，輸家只能留在天堂島自己生火煮飯，不能與心儀對象進一步交換身分訊息。加上天堂島還有豪華飯店、泳池、遊樂場等設施可以享受，因此男女嘉賓都很積極配對，沒人想輸。
而本集看點出現在第4集營火晚會中，這次製作單位規定大家都要輪流抽題目回答真心話，不能用喝酒逃避回答答案，這讓彼此之間的競爭白熱化，也與以往4季相比更加赤裸、殘酷。像是朴喜珗抽到要跟第二有好感的對象金載真牽手一輪，但金載真與此同時卻需要完成跟株榮告白的真心話挑戰，導致他只能一邊牽著朴喜珗的手，一邊跟株榮示愛，場面超尷尬。
💟《單身即地獄5》主持人陣容
第 5 季的主持陣容依舊是大家最熟悉的老面孔，洪真慶、李多熙、曺圭賢、韓海、DEX（金珍映）。DEX本來是《單身即地獄2》的男嘉賓，因太有效果加上個性直率，直接原地出道；不只拍戲、上綜藝節目，DEX還回歸加入第 3 季的主持陣容，帶給大家不同的感情觀點解說。
➤洪真慶（最幽默的前輩）： 以大姐大的視角看待戀愛迷局，總是能問出觀眾心聲，是主持群中的笑點擔當。
➤李多熙（最強共情女神）： 擁有精緻臉蛋卻有一顆超感性的心，常被嘉賓的選擇感動或氣憤，是主持群中的溫暖存在。
➤曺圭賢（邏輯分析帝）： 擅長精確抓出嘉賓的心理轉折，分析誰是真心、誰在玩欲擒故縱，評論理性又到位。
➤韓海（直男視角代表）： 代表廣大男性觀眾的觀點，常與李多熙產生有趣的意見碰撞，分析男女思考差異。
➤DEX（話題製造機）： 作為曾經的「地獄島傳奇嘉賓」，DEX最懂現場氛圍。他在本季中多次被嘉賓的大尺度發言嚇到，直呼「這一季真的太瘋了！」同時也會點出身處嘉賓們身處地獄島可能出現的感受，畢竟這些問題DEX當初都曾歷過。
資料來源：Netflix Taiwan YouTube、韓國Netflix官方IG
