我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在名單中，最令球迷意外的莫過於目前效力福岡軟銀鷹育成的20歲投手張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）中華隊30人正式名單於今日揭曉。本屆中華隊由15位旅外球星領軍，規模堪稱史上最強。然而，面對日、韓、澳等勁旅夾擊，球評謝岱穎在接受《NOWNEWS》訪問時指出，中華隊要取得分組前2名晉級複賽的難度極高，但這支史上最強國家隊仍具備一搏實力。同時也點出20歲小將張峻瑋是名單上最大驚奇，雖然「菜」，但潛力十足。謝岱穎評論指出，雖然本屆中華隊僅有費爾柴德（Stuart Fairchild）去年曾在大聯盟出賽，星度看似稍遜於日、韓，但旅外球員佔比高達50%，為歷屆之冠。另外，日職一軍和高階小聯盟所占比率更是驚人。更重要的是「高階小聯盟」戰力上，本屆我國相當豐沛。名單中包括旅美的林昱珉、李灝宇及旅日的徐若熙、古林睿煬等11至13人具備日職一軍或美職2A以上資歷。謝岱穎回顧歷史，2009年雖有12位旅外，但多為低階小聯盟球員，導致24小時內遭淘汰；反觀2013年由高階戰力組成的中華隊則成功闖進第2輪。他認為，本屆中華隊展現了台灣棒球近年來提升的實力成果。在名單中，最令球迷意外的莫過於目前效力福岡軟銀鷹育成的20歲投手張峻瑋。他至今未有日職一、二軍出賽紀錄，卻能擊敗多位前輩入選。謝岱穎分析，張峻瑋雖「菜」，但具備驚人的潛力，他曾在亞錦賽對韓國飆出158公里火球，並在對陣日本社會人菁英時，先發4局飆出5K無失分。短期盃賽最重要的在於「調整」。謝岱穎推測，「中華隊教練團，特別是林岳平、王建民2位投手教練看中了他的某些特質，或是幫助他做出什麼重要的調整，認為他能夠經得起這次的挑戰。」中華隊本次被分配在C組，對手包括去年12強賽復仇心切的韓國、衛冕軍日本以及實力不俗的澳洲。謝岱穎直言，要在這組搶下前2名晉級「非常不容易」，尤其澳洲隊目前已有2位大聯盟選手。儘管黃子鵬、林立等核心戰力因故缺陣，謝岱穎仍強調，這支中華隊是台灣棒球發展多年的精華。雖然不敢說有百分之百的把握晉級，但這絕對是史上戰力最平均、素質最高的一次集結，值得球迷給予正面支持。