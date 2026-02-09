我是廣告 請繼續往下閱讀

第60屆超級盃（Super Bowl LX）今（9）日完美落幕，西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）以29：13擊潰新英格蘭愛國者（New England Patriots），奪下隊史第2座冠軍獎盃。除了打破紀錄的踢球手與窒息式的防守，海鷹隊四分衛達諾德（Sam Darnold）從「NFL棄將」一躍成為超級盃冠軍四分衛的勵志歷程，成為賽後全球媒體追逐的焦點。賽後他也發表「雞湯」感言，直言除了要感謝隊友、恩師相信自己，更重要的是自己也相信自己，才讓一切有可能發生。達諾德是史上第一位效力過5支以上球隊，最終贏得超級盃的先發四分衛，顛沛流離的生涯讓他經歷許多。曾被視為首輪失敗案例並多次遭到球隊捨棄的達諾德，在今日的決賽中繳出19傳202碼與1次達陣的穩健數據。奪冠後，他在場邊受訪時難掩激動情緒，將功勞歸於那些未曾放棄他的人。「我要感謝我所有的隊友和歷任教練，是他們始終相信我，」達諾德說道，「同時也要一直相信你自己……只要你相信自己，一切皆有可能。」這位曾經的落魄球星，在總教練麥克唐納（Mike Macdonald）的體系下找回價值，成功完成了職業生涯的究極救贖。雖然兩隊最終總推進碼數相近（海鷹335碼對愛國者331碼），但海鷹隊的防守組在前三節幾乎讓愛國者窒息。關鍵轉折發生在第四節，海鷹防守球員諾蘇（Uchenna Nwosu）完成了一記驚人的44碼攔截達陣（Pick-six），直接為比賽蓋棺論定。跑衛沃克（Kenneth Walker III）也是奪冠大功臣，他全場狂奔131碼，並在賽後直呼這場勝利是「夢想成真」。他表示：「很多人打了一輩子球都無法走到這一步，我們這季經歷了重重逆境，但我們始終團結在一起。」達諾德（Sam Darnold）： 38傳19中，202碼，1次達陣。沃克（Kenneth Walker III）： 25次衝鋒，131碼。邁爾斯（Jason Myers）： 射門5投5中（含41碼長射），創下超級盃史上最高紀錄。諾蘇（Uchenna Nwosu）： 44碼攔截回歸達陣。巴納（AJ Barner）： 4次接球54碼，1次達陣。庫普（Cooper Kupp）： 6次接球61碼。這場勝利不僅讓海鷹成為NFL歷史上第17支擁有複數座超級盃獎盃的球隊，更報了2015年遺憾負於愛國者的一箭之仇。對於愛國者隊而言，這場失利標誌著他們在後布雷迪（Tom Brady）時代奪冠的嘗試再次宣告失敗；而對海鷹隊來說，麥克唐納教練在領獎台上的笑容，象徵著西雅圖新王朝的開端。