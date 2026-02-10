我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王淨難得一回在《功夫》有被弄醜的畫面，卻表示永遠都可以有更醜的造型，沒有偶像包袱。（圖／記者嚴俊強攝）

▲戴立忍拍攝《功夫》和年輕一輩演員合作，心情輕鬆愉快。（圖／記者嚴俊強攝）

▲《功夫》眾家演員出席首映典禮，預祝票房開出紅盤。（圖／記者嚴俊強攝）

九把刀新片《功夫》首映典禮，柯震東、王淨、朱軒洋、嚴藝文、禾浩辰等都到場，片中扮演師父的戴立忍踢爆徒兒柯震東帶床與棉被到片場，累了就躺著補眠，柯震東不好意思地答道：「我有問大寶哥（戴立忍）要不要睡耶。」王淨則難得在片中被弄醜，笑言：「這次當然要拿出跟上回『月老』更不同的顏藝（面部表情扭曲帶有喜感），我永遠都可以更醜。」毫無偶像包袱。《功夫》描述魯蛇高中生柯震東、朱軒洋以及班上充滿正義感的女同學王淨，一起拜在外表邋遢的奇人戴立忍門下，成為他的弟子，卻陷入一連串的危險。裡面的弟子每一個都有練功時醜怪模樣的表情，連在電影裡向來甜美的王淨都逃不過，她卻沒有抗拒，還認爲自己可以變得更醜。倒是片中的動作戲，拍得柯震東累到在片場躺床上補眠，竟然被師父注意到了。柯震東在《功夫》裡打戲相當多，他認為每一場打戲都滿辛苦，可是韓國武術指導很重視演員的安全，知道他們的極限，可以做到哪裡就是哪裡，安全性考量都是放在第一。近日八點檔《豆腐媽媽》爆出替身墜樓意外，《功夫》導演九把刀透露他們拍攝時本來已很重視「安全」，片場還有書迷免費贊助按摩服務，演員們下了戲就能夠躺著被按，減少肌肉、筋骨受傷的可能。王淨這次是片中唯一會功夫的女性，雖然打戲的數量跟男生比起來少很多，希望看起來不要遜色太多，特別自我訓練，武術指導還問過她的筋Ｑ不Ｑ，要她去惡補瑜伽，因此片中的下腰動作對她就不會過於困難。戴立忍則戲稱拍《功夫》就是省健身房的錢，卻自嘲平常其實根本也不會上健身房，對於片中邋遢到極點的造型，笑道：「跟我平常也沒差多少。」稱身旁的柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷都像明星，他自己不是，還大讚扮演他反派師弟的劉冠廷是古裝美男，也讚賞扮演小師妹、和他有感情對手戲的小薰（黃瀞怡）是「身上沒有刺、很好相處」的女生。劉冠廷飾演大反派「藍金」，九把刀笑稱是想藉此機會趕快和劉冠廷合作，還爆料：「我們拍攝時攝影組幾乎都是男生，很少看到他們看演員的表現看得入迷，甚至看劉冠廷入迷到超過王淨。」劉冠廷除了《功夫》外，今年還主演另一部賀歲國片《雙囍》，搞笑身上的《功夫》T恤貼上紅色「囍」字，喊話觀眾兩部片都捧場。《功夫》將於2月13日起全台上映。