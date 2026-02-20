2026農曆春節，放假好心情讓豐盛年菜、甜點零食很難忌口，營養師高敏敏分享過年必吃年夜飯，常見年菜熱量排行榜，高鈉、高油的肥胖料理居多，但佛跳牆、東坡肉可不是最肥，一餐恐怕攝取熱量可能超過2000大卡！而花生糖、棗泥核桃糕、蛋捲也沒在客氣，小小的吃一口就等於半碗白飯熱量。她教導5招不變胖吃法，不用節食挨餓、吃對方法吃飽又健康。
2026農曆春節！過年常見15大年菜熱量排行榜
營養師高敏敏提醒，年菜常見都是高鈉、高油的肥胖料理，大家以為的佛跳牆、東坡肉可不是最肥冠軍；筍絲蹄膀、米糕油飯、紅燒獅子頭奪下前三名。
◾️筍絲蹄膀（1500g）：4103大卡
◾️辣味米糕油飯（1000g）：2607大卡
◾️紅燒獅子頭（8顆800g）：2536大卡
◾️佛跳牆（2480g）：2532大卡
◾️東坡肉（550g）：2448大卡
◾️燉全雞湯（2500g）：1683大卡
◾️糖醋魚（750g）：1198大卡
◾️八寶芋泥（650g）：1092大卡
◾️港式蘿蔔糕（一條1000g）：1010大卡
◾️干貝海鮮蔬菜湯（1200g）：818大卡
◾️烏魚子（一片200g）：800大卡
◾️清蒸魚（600g）：768大卡
◾️黃金炸蝦球（10顆300g）：729大卡
◾️藥膳醉蝦（約15尾500g）：510大卡
◾️水果拼盤（1050g）：400大卡
不忌口的話，一個人一餐恐怕攝取熱量可能輕易超過2000大卡！要是餐餐都這樣吃，可能過年完臉就變圓了。
2026農曆春節！應景零食10大零食熱量排行榜
◾️沙琪瑪（40g）熱量199大卡＝約3/4碗飯
◾️棗泥核桃糕（30g）熱量151大卡＝約1/2碗飯
◾️花生麻荖（30g）熱量111大卡＝約2/5碗飯
◾️蛋捲（15g）熱量86大卡＝約1/3碗飯
◾️芝麻糖（15g）熱量82大卡＝約1/3碗飯
◾️杏仁酥（15g）熱量77大卡＝約1/4碗飯
◾️花生糖（15g）熱量77大卡＝約1/4碗飯
◾️黑糖糕（30g）熱量75大卡＝約1/4碗飯
◾️牛軋糖（15g）熱量74大卡＝約1/4碗飯
仔細看，零食小小一個、咬沒幾口就沒了，但吃個1～2顆竟然也等於一碗白飯熱量，像是棗泥核桃糕根本一口吃掉半碗飯，很多人愛吃的蛋捲一根就是三分之一碗飯。營養師高敏敏也提醒，大家過年吃零食真的也要適量就好。
營養師高敏敏教「5招不變胖吃法」！不用忌口餓肚子
她建議大家，把餐點食物分為以下五大類，並推薦健康飲食的小撇步，先注意食用份量；遇到「❌熱量怪獸」盡量減少食用，可選擇多吃「⭕安全食物」來替代，不用忌口餓肚子，吃對方法就不怕變胖。
◾️全穀雜糧：吃8分滿碗
❌米糕、八寶芋泥
⭕雜糧類、糙米、大麥、南瓜、芋頭、山藥、菱角、紅豆
◾️豆魚蛋肉：吃1個手掌大小厚度
❌蹄膀、東坡肉、肥腸、獅子頭、臘肉、香腸
⭕鮮蝦、花枝、魚、牛腱、雞肉、豬里肌、
◾️蔬菜：吃1.5個拳頭份量
⭕火鍋菜、擺盤菜、花椰菜、青江菜、茼蒿、高麗菜、香菇、金針菇、掛菜 多多益善
◾️餐後水果：吃1個拳頭份量
❌各種零食、牛軋糖、花生糖、餅乾、糖果
⭕當季新鮮水果、柑橘、柳丁、蘋果、草莓、櫻桃、芭樂
◾️飲料：喝一杯無糖飲品、乳製品
❌含糖飲料、汽水
⭕無糖茶飲、水、鮮奶、優格、優酪乳
資料來源：營養師高敏敏
