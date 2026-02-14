我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據各球團監督與總管透露的消息，目前進度最快的是效力於洛磯隊的菅野智之，他已明確表示將直接前往宮崎與代表隊會合。（圖／美聯社／達志影像）

▲村上宗隆預計於27日離開白襪球團，加入日本隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲球迷最期待的道奇隊「雙星」大谷翔平與山本由伸，以及藍鳥隊的岡本和真、紅襪隊的吉田正尚，目前的歸隊時程尚未明確。（圖／美聯社／達志影像）

備受矚目的2026 WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將登場，日本國家代表隊「日本武士隊」（Samurai Japan）將於14日起在宮崎展開春季集訓。隨著賽事逼近，效力於美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的球員何時歸隊參與代表隊合流，也成為球迷關注的焦點。日媒今日整理出目前已知的大聯盟球員合流時程，其中最受矚目的道奇隊球星大谷翔平與山本由伸，目前報到時間仍未定。根據各球團監督與總管透露的消息，目前進度最快的是效力於洛磯隊的菅野智之，他已明確表示將直接前往宮崎與代表隊會合。菅野目前正參與在亞利桑那州Scottsdale舉行的春訓，近日計畫進行牛棚與Live BP（實戰投打練習），並預計在3月的京瓷巨蛋強化賽首場登板。其他MLB球員的合流時程如下：📍菊池雄星（天使）： 預計於當地時間21日離開亞利桑那前往日本。📍松井裕樹（教士）： 預計於23日至28日間離開球團，可能於名古屋站合流。📍村上宗隆（白襪）： 預計於27日離開球團。📍鈴木誠也（小熊）： 預計於本月下旬離開球團。然而，球迷最期待的道奇隊「雙星」大谷翔平與山本由伸，以及藍鳥隊的岡本和真、紅襪隊的吉田正尚，目前的歸隊時程尚未明確。儘管如此，代表隊的練習賽程已排定，24日前將在宮崎進行集訓，並在22日、23日與軟銀隊進行練習賽。隨後代表隊將移師名古屋，於27日、28日與中日隊交手，3月2日、3日則將在1次預賽前的強化賽對戰歐力士與阪神虎。球迷仍期盼這幾位頂級大將能早日歸陣，組成最強陣容挑戰冠軍。