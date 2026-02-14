我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊日前公布30人名單，捕手戴培峰繼上屆經典賽後再度無緣最終名單，昨（13）日受訪時難掩失落情緒，他坦言連續2次落選多少會難過，但這次調適很快，仍會持續訓練，若中華隊有需要，會隨時加入球隊，「還有幾天，我就繼續找機會跟大家交流，把自己準備好。」繼2023年經典賽後，戴培峰再度與最終30人名單差肩而過，他透露名單公佈當下剛好在練球，休息時看到結果，心情也相當難過，「其實蠻期待可以參加這次比賽，也是差一步。這一次可能調適得還蠻快的，那種失落的感覺，連續2次，也等了3年，那幾天也是蠻難過的。」戴培峰收起難過的心情，直言要繼續往前走，「還是有賽季，這邊（中華隊）還是要需要幫忙，就是準備好自己。如果球隊有需要，還是要回到球隊，自己現在就是一樣心態，先往賽季的方向去準備，在這邊就盡力配合比賽、調整，還是希望中華隊有好成績。」戴培峰透露，這段時間透過與老婆、球隊心理老師聊天，走出沈重的失落感，「有人可以聽我說說話，我覺得就會好很多。加上同學（江）坤宇、（王）博玄，我們每天都混在一起，也一起做蠻多事情，所以調適得還蠻快的，走出來蠻快的。」戴培峰坦言，去年成績確實不夠出色，為了經典賽有比較早進入狀況，現階段確定沒入選就會稍微將狀態放慢一些，「我覺得至少在這段期間，有把自己準備得很好，在今年的集訓，甚至休賽季的時候，都有做到蠻大的調整，所以跟去年的狀況比起來好很多。」戴培峰強調，不會因為落選就停止調整，「我就繼續努力，這邊有很多能力很好、守備或打擊很厲害的學長，我覺得有很多學長、同學可以去學習。還有幾天，我就繼續找機會跟大家交流，把自己準備好。」無緣與老同學古林睿煬一同出征經典賽，戴培峰笑說，雖然很常跟古林睿煬講電話，但這次沒特別什麼，「可能他已經看我第二次（落選）了，所以覺得習慣了吧。」戴培峰表示，彼此會持續加油，「希望他可以帶領台灣，替我去美國。」