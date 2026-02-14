我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊昨（13）日在進行首場自辦熱身賽，主砲張育成2打數無安打，獲得2次保送。賽後受訪時，張育成心情沈悶，他認為自身打擊的準備還要加強，特別不滿意得點圈有人卻打不回來，「是還需要繼續努力，我只能這麼說。」張育成昨日打先發第2棒，2打數無安打，獲得一次四壞球保送與觸身球保送，其中在第3局一人出局三壘有人的得點圈局面，張育成未能把握，敲出內野飛球出局，賽後他坦言不滿意自己沒把握住，「這個情況下，我自己也知道需要把跑者打回來。畢竟機會是我們團隊去創造的，要怎麼去把分數送回來也是一個很大的問題。我們一定要把握住每一次的機會，才有辦法去贏得每場球賽。」張育成直言，自己攻擊這方面的準備不夠集中，對投手的節奏掌握也不夠好，是需要反省的地方，接下來的日子會更專注在打擊這一塊。「這就是我自己的課題。我不管什麼時候比賽，一定都要把最好的那一面展現在球場上。」張育成對於自己首戰的評價，「是還需要繼續努力，我只能這麼說。」前役中華隊敲出9安，卻留下11個殘壘，團隊得點圈把握度不佳，張育成認為，團隊在擊球的部分都做得不錯，但運氣沒有站在自家打線這邊，「我們需要再有更多的串連，而不是壘上有人然後沒辦法打回來。」張育成說，運動員每天身體狀況都不一樣，「選手要了解自己身體，如果當天身體狀況沒那麼好，我們就要多做或少做一些，而不是跟平常做一樣的事情。」張育成直言，目前身體狀況是好的，比賽過程中卻不理想，「這是我需要改善、應對的，我自己覺得有很多地方需要去做足夠的準備。」至於第3個打席挨了觸身球，張育成當下反應比較激烈，他賽後表示沒有大礙，「打到護具，還好沒有打到肋骨。因為手肘先直接保護住肋骨，畢竟那邊是最痛的，剛好是打到護具，所以還好，沒有大礙。」