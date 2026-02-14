我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「CP3」 保羅（Chris Paul）於今（14）日正式宣布結束其長達21年的職業籃球生涯。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

傳奇控球後衛保羅（Chris Paul）於今（14）日正式宣布退役，這項決定不僅終結了他長達21年的職業球員生涯，也正式啟動了他進入奈史密斯籃球名人紀念堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）的倒數計時。儘管保羅的職業生涯中缺少一座總冠軍獎盃，但其輝煌的個人成就已足以讓他毫無懸念地入選籃球最高殿堂。根據名人堂現行規定，球員必須完整退役滿4個賽季，才具備被提名的資格。保羅在2025-26球季中途宣布退役，這意味著他必須完整缺席2026-27、2027-28、2028-29及2029-30等4個球季。因此，保羅預計將在2030年正式獲得名人堂的投票資格。身為當代最傑出的球場指揮官之一，保羅生涯累積12次入選全明星賽、11次年度最佳陣容，並曾5度榮膺聯盟助攻王、6度蟬聯抄截王，其生涯總助攻數與抄截數均高居NBA歷史排行榜第2位。外界普遍預測，保羅將在2030年首度獲得提名即順利入選（First-ballot）。值得一提的是，若詹姆斯（LeBron James）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也在本季結束後宣布退役，2030年的名人堂梯隊將被視為史上最星光熠熠的一屆。隨著保羅宣布退役，關於哪支球隊將為其舉辦球衣退役儀式的討論也隨之而來。雖然保羅生涯效力過多支球隊，但他在洛杉磯快艇與鳳凰城太陽的貢獻最被廣泛認可。保羅在快艇隊效力的6年間引領「空拋之城」（Lob City）風潮，將快艇隊提升至西區強權之林，其「3號」球衣極具退役象徵意義。而保羅在效力太陽隊期間則展現老將的卓越領導力，於2021年帶領球隊重返總冠軍賽，這也是他生涯唯一的總冠軍戰經歷，在太陽隊史留下了不可磨滅的印記。此外，保羅職業生涯起點的紐奧良黃蜂隊（現為鵜鶘隊），也是其個人數據巔峰的所在地，外界認為這些球隊未來都極有可能向這位「控球之神」致敬。