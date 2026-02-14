我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊連續2天與台鋼雄鷹進行自辦熱身賽，今（14）日打線狀態比前役還要進入狀況。中華隊接下來休兵4日，19日展開第二階段集訓，還會安排3場自辦賽，交手富邦悍將與韓國職棒球隊，總教練曾豪駒指出，過去2場熱身賽目的是「調整」與「適應」，下階段開始就要「輸贏」，希望選手休息這4天保持身體健康。」過去這2場與雄鷹的熱身賽，中華隊沒有特別下達短打、盜壘等戰術，目標全放在選手的「調整」上，讓投、打以進入比賽狀態、適應節奏為比賽目的。中華隊總教練曾豪駒在2場賽後採訪中，未特別評價個別選手的表現，無論是前役後援失分的曾峻岳或是今日打擊找回手感的張育成，曾總都認為選手還在調整中。中華隊明日開始放4天年假，將在2月19日（大年初三）北上臺北大巨蛋展開第二階段集訓，期間除了2月26日、27日的「台日交流賽」，還會跟富邦悍將以及韓職球隊打3場熱身賽，將由「調整」轉為「備戰」。曾總強調，下個階段開始的熱身賽，要有更高強度的心態把自己武裝好，「回來就是準備要輸贏，沒有再用調整的心態，希望這階段拉到這強度，回去如何維持強度跟訓練。」曾總直言，休假4天選手最重要的是保持健康，「要注身體，4天空檔期，是我們比較擔憂，當然有提醒選手，大家都是職業選手，會知道自己回來後要扮演什麼角色，該如何準備比賽，希望一切順利。」