中國中央電視台《2026年春節聯歡晚會》最美焦點出爐！女星王楚然在《賀花神》這段歌舞創意秀中扮演「四大美人」之一的王昭君，儘管才出來20秒，卻被網友封為「天選王昭君」、獲認證為神顏，單日吸引粉絲人數突破65萬，相關話題的討論量更突破2億，被大讚：「完全演出了王昭君的氣質，真的太美了。」

▲王楚然飾演王昭君的美麗模樣，讓觀眾看得癡迷，也讓她人氣爆高。（圖／摘自 CCTV春晚 YT）
王楚然扮王昭君　美貌壓倒眾大牌前輩

在《賀花神》這段演出中，除了王楚然之外，還有秦嵐、胡兵等更高知名度的前輩大牌，但就是她出場引起最多的討論，大出風頭。她並沒有像傳統的昭君形象、手上抱著琵琶，而是月琴，不過古典優雅的姿態依舊維持，而且鏡頭俯拍旋轉呈現她回眸的畫面，網友都被她的美貌震懾，相關關鍵字在微博閱讀量迅速突破2億大關。

在歷史傳說中，西漢時代的王昭君奉命出塞和番，心裡懷抱著對未來的不安、奉派遠嫁的委屈以及要肩負為國求和使命的壓力，在人們印象中常是一邊淒楚的抱著琵琶，一邊迎向不可知的將來，眉頭深鎖、憂鬱氣息濃厚。王楚然的回眸也被形容充滿「破碎感」，傳達出傳奇美人的憂愁，觀眾看了讚道：「讓王楚然飾演王昭君的人一定是個天才吧。」

▲王楚然的王昭君雖然抱著的是月琴，而不是傳統印象中的琵琶，卻也有特別接受老師指導，被讚悟性高、10多分鐘就掌握持琴姿勢的訣竅。（圖／摘自 CCTV春晚 YT）
王楚然抱月琴經過老師指導　才花10多分鐘已掌握訣竅

而王楚然扮王昭君，也不只是擺出美美的樣子而已，還接受專業樂器與儀態指導，老師透露她才10多分鐘就已掌握了「中阮」的持琴姿勢，無論手腕的鬆弛度、肢體流暢程度都很到位，悟性極高。網友更將她的昭君畫面，與她所主演、正在熱播的劇集《成何體統》裡紅衣旋轉的場面互相對照，相關主題短片都在網路平台上被熱烈轉傳。


