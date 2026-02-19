我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡漢龔擁有總價上億的名車收藏，對於車內清潔很要求，在駕駛名車時也不會飆速度。（圖／摘自tvbsgoldline56 Threads）

▲竹北吊車大王胡漢龑超愛東北大花，曾砸20萬把千萬大牛超跑全車包膜東北大花，也穿著最愛的整套東北大花西裝一起亮相。（圖／翻攝胡漢龑臉書）

有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑，車庫內擁有上億名車，讓人艷羨不已。他身上衣物有如註冊商標般的「東北大花」圖案，更是極具個人特色。他曾經在接受TVBS《地球黃金線》訪問時坦言，買名車都是現金all in、包括最貴的3400萬麥拉倫765LT，而且買車都是秒決定，更透露下一台鎖定勞斯萊斯，等到在台灣發表就要馬上下手了。胡漢龑家中車庫有如廣大男性的夢想，因為千萬以上的名車一堆，讓人看得目不暇給。而他表示最貴的除了全球獨一無二、唯一「熔岩橘」配色的麥拉倫外，另一台漆上他的招牌「東北大花」車身的藍寶堅尼，也是3400萬。他還有全球限量900台的「保時捷911 targa 4s 50週年紀念版敞篷車」、價值約1400萬，以及法拉利等名牌車，去年底又看上勞斯萊斯，可能很快車庫裡又要迎來新的夢幻座駕。絕大多數的人，一輩子可能連胡漢龔車庫裡隨便一台車都未必能擁有，他卻是現金買車並且不會多考慮，就像大家去百元商店隨便補貨一樣，曾有報導稱他身家百億、年收入30億，難怪能夠這樣出手。他曾表示，自己並不是炫富，而是很喜歡紀錄日常生活跟大家分享，也是苦了很多年才在56歲擁有人生中的第一台跑車。不過從56歲之後，這將近10年來胡漢龔就一發不可收拾，也把家中的車庫變得有如名車展覽館，他稱自己的車子裡絕對不能吃東西、對於車內的清潔程度有要求，唯獨狗狗是允許帶進車子裡的。要是家人想買車，他也會給意見，但自個兒要買則是秒決定，他也解釋，車子改內裝到完全符合他的要求，往往弄好、送來也要一段時間，有時候要一年以後。既然他的車子都這麼名貴，除了在意清潔之外，胡漢龔也有一個駕車習慣，就是不飆車，畢竟速度太快就容易出意外，到時候造成損傷還得砸大錢維修，不如小心使用。網友稱他是「台灣唯一炫富不會讓人覺得討厭的人」，因為做人大方，又在公益上不遺餘力，像是去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，他捐物資就是10萬起跳還出動器具、人力，被讚「民間公司比政府還有效率」。