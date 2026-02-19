我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「火球男」張峻瑋今（19）日現身臺北大巨蛋，加入2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊第2階段集訓。張峻瑋年僅20歲，被認為是中華隊30人名單的「大黑馬」，他相信自己可以發揮到最好，有趣的是，張峻瑋在今日在使用PitchCom（投捕電子通訊器）時卻鬧出笑話，「我很認真聽（暗號），可是今天沒聲音，學長就對我比『3』的暗號，我以為他跟我說『OK』，就做錯了。」張峻瑋並未參與中華隊第一階段集訓，獨自在日本春訓調整狀態，今日首度投入國家隊集訓，為融入團隊，張峻瑋主動找學長聊天，「學長們人很好，跟我分享場上的事情。」張峻瑋透露，今天與同為穀保家商校友的資深左投陳冠宇交流，「學長告訴我，在場上要做自己，也分享他20歲在幹嘛，我20歲就可以進來打經典賽，他叫我不要太緊張，把自己做好就好。」張峻瑋年僅20歲，是中華隊30人中最年輕的球員，他坦言確定入選當下很緊張，「之前只打過亞錦賽跟U23，沒有一級賽事（經驗），第一次一級賽事滿緊張的。」張峻瑋透露，國家隊很早就有徵詢他意願，告訴他可能有機會參賽，他也為此做足準備，「球隊相信我，我會把實力拉到跟學長們一樣，我相信自己一定可以發揮到最好。」對於經典賽用球，張峻瑋認為比日職用球還大顆，「我的手不是很大，還在調整出手的地方。」張峻瑋說，明日將進行經典賽用球的第2次牛棚；至於投球計時器，張峻瑋表示，自己在日本的投球節奏算快，基本上一拿到球就準備出手，不太會耽誤投球時間。有趣的是，張峻瑋首次使用PitchCom（投捕電子通訊器），卻鬧出笑話，「我很認真聽（暗號），可是今天沒聲音，學長就對我比『3』的暗號，我以為他跟我說『OK』，就做錯了。」