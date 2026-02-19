我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（19）日在臺北大巨蛋展開第2階段集訓，中職會長蔡其昌今日除了發放開工紅包，也向外界更新國家隊近況，前美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）投手「不死鳥」郭泓志在第2階段加入中華隊，擔任餵球投手。此外，蔡其昌也提醒選手要注意身體健康，尤其是北、高氣溫差距大，賽前暖身要做足，「持續保持最好狀態，希望在經典賽有好的發揮。」中職官方社群今早上傳郭泓志與王建民傳接球的畫面，成為討論話題，蔡其昌表示，「曾豪駒總教練希望郭泓志能用『神之左腕』餵球，讓打者更有臨場感，之前投過一次，球員們都覺得很有威力，謝謝郭泓志教練，願意用他的時間協助國家隊訓練。」也因此在第2階段集訓期間，郭泓志都會跟著中華隊一起訓練。郭泓志去年受蔡其昌邀請，加入中華隊統籌情蒐、後勤團隊，主要工作將協助教練團關心與掌握旅外球員動態，並提供團隊專業意見。郭泓志還與蔡其昌組成「招募大隊」，前往美國拜訪「龍仔」隆恩（Jonathon Long），並且成功邀請隆恩加入中華隊，成為本屆重要戰力補強。此外，中華隊第2階段集訓還多了1位新成員，20歲旅日小將張峻瑋報到，「火腿雙星」古林睿煬、孫易磊則是相隔3週再度投入中華隊集訓，蔡其昌說，「透過一起訓練，選手默契會更好，3位都是重要團隊資產，不要受傷最重要。」蔡其昌強調，第1階段的高雄與第2階段的台北氣溫差距大，選手要注意賽前伸展、暖身，「持續保持最好狀態，希望在經典賽有好的發揮。」