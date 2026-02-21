我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼出道沒有話語權的新人宋仲基，在《霜花店：朕的男人》有裸身在河邊洗澡的戲份。（圖／《霜花店：朕的男人》劇照）

宋智孝《朕的男人》動作戲太震撼 影迷稱它D槽片

宋仲基出道就全裸拍片 《朕的男人》成黑歷史

2008年上映的韓國古裝情慾電影《霜花店：朕的男人》製作費高達102億韓元（約台幣240萬元），以高麗王朝為背景，結合同性情感、權力鬥爭與大尺度裸露戲碼，當年在韓影市場掀起巨大爭議，不只讓擔任女主角的宋智孝一脫成名，更被影迷私下稱為「。除了宋智孝的突破演出，片中其實還藏著，包括在河邊洗澡與騎上同袍脖子嬉鬧的畫面，隨著他後來躍升一線男神，再回頭看格外衝擊。《霜花店：朕的男人》當年主打趙寅成、朱鎮模與宋智孝的三角情慾關係，三人全裸上陣的床戲尺度，在當年主流商業電影中屬於少見等級。宋智孝飾演的王后捲入情慾與權力拉鋸之中，情緒層層推進、動作戲份吃重，也因此被貼上「D槽片女星」標籤，話題聲量幾乎壓過整部電影其他角色。為了強調電影中朱鎮模同性傾向性格，宮中的健龍衛兵幾乎清一色挑選外型亮眼的新人與模特兒出演，當時仍是演藝圈菜鳥的宋仲基也在其中，而《霜花店：朕的男人》也是他的出道作品。雖然戲份不算核心，但鏡頭安排卻相當直接，尤其那段衛兵們在溪邊全裸洗澡、彼此嬉鬧的橋段，幾乎沒有刻意迴避身體畫面，宋仲基在水中開懷大笑、與同袍打鬧，甚至騎在對方脖子上的畫面，都清楚被拍下。有趣的是，這部作品原本話題幾乎都集中在主演的大尺度情慾戲，宋智孝也因為王后角色承擔了最多爭議，外界討論焦點長年圍繞她的突破與轉型，反倒讓宋仲基那段全裸戲碼一度被淡化。直到他走紅成為韓流男神，粉絲回頭挖片段，才讓這段「河邊洗澡」成了老影迷之間心照不宣、提到就會瞬間轉移話題的黑歷史片段。