▲尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）在關鍵時刻接管比賽，率隊完成驚天逆轉，最終火箭以106：108惜敗，尼克則靠這場勝利重返東區第三。（圖／美聯社／達志影像）

麥迪遜廣場花園今（22）日見證了一場極具指標性的逆轉秀。紐約尼克在一度落後休士頓火箭達18分的劣勢下，憑藉隊長布朗森（Jalen Brunson）末節的關鍵進球與唐斯（Karl-Anthony Towns）強硬的禁區攻勢，最終以108：106險勝。這場勝利不僅讓尼克重返東區前三，更赤裸裸地揭示了兩支球隊在衝擊冠軍路上的核心問題：尼克的穩定性疑慮，以及火箭那深不見底的控衛荒。雖然尼克今日贏球，但過程卻讓紐約球迷驚出一身冷汗。過去五場比賽僅拿兩勝，甚至連敗給重建中的活塞，證明了這支尼克隊距離「東區龍頭競爭者」的位置仍有一段路要走。特別是隨著哈登（James Harden）重返東區加盟騎士，與米契爾（Donovan Mitchell）組成頂級後場，加上莫布里（Evan Mobley）復出後的超恐怖陣容，尼克的競爭環境變得越來越惡劣。尼克今日的勝利在某種程度上掩蓋了陣容深度的不足。當布朗森被湯普森（Amen Thompson）鎖死時，尼克的進攻便陷入長達三節的當機。若非阿門本身也存在明顯的進攻短板，無法將防守優勢轉換為決定性的領先，尼克恐怕等不到第四節的反撲。這也提醒了錫伯杜（Tom Thibodeau），若想在季後賽與擁有持球大核的騎士或活塞抗衡，單靠布倫森一人的單打絕對不夠。火箭本賽季的劇本堪稱悲情。從季初范弗利特（Fred VanVleet）報銷，到內線支柱亞當斯（Steven Adams）賽季提前結束，今日連防守悍將泰特（Jae'Sean Tate）都因膝傷被攙扶退場，讓總教練烏度卡（Ime Udoka）的用人更顯捉襟見肘。泰特的受傷不僅是少了場均幾分的貢獻，更是讓火箭那引以為傲的「五鋒線輪替」出現破洞。今日火箭的敗因，除了領先16分後過早祭出「五小陣容」導致禁區被唐斯強攻外，最根本的問題還是缺乏穩定的進攻發動點。雖然杜蘭特（Kevin Durant）全場狂飆30分，但「孤掌難鳴」四字足以形容他今日的處境。當杜蘭特體力下滑或遭遇包夾時，火箭竟然找不到一名合格的控衛來發起進攻，這導致了末節頻繁的失誤與打鐵。即使謝潑德（Reed Sheppard）展現了投射天賦，但他稚嫩的控場能力顯然無法在關鍵時刻分擔杜蘭特的壓力。這場比賽的過程宛如火箭賽季的縮影。二、三節靠著杜蘭特的單打與阿門、伊森（Tari Eason）的防守反擊拉開比分，卻在末節崩盤。史密斯（Jabari Smith Jr.）的高效率與阿門接近大三元的數據雖然亮眼，但火箭在關鍵時刻的「球商」與「控場能力」卻顯得極度貧乏。申京在末節的傳球失誤，以及杜蘭特最後絕殺三分彈框而出，都是這支「無控球火箭」無法跨越的橫溝。對於火箭而言，這場比賽證明了他們是一支有得分爆發力的強隊，但遠非一支「衝冠球隊」。缺乏持球控衛的體系，讓他們在季後賽的高強度對抗中，領先再多都不保險。至於尼克，雖然靠著布朗森一夫當關守住主場，但若要在季後賽突破騎士與塞爾提克的封鎖，他們必須找到除了布朗森單打之外的第二套解答，否則代表東區出征總決賽，目前看來仍是一個遙遠的夢。