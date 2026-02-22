我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李尚正（如圖）在周星馳的《長江7號》中雖然戲不多，卻讓人印象蠻深刻。（圖／摘自IMDb）

▲李尚正（右二）在周星馳的《西遊：降魔篇》扮演沙僧，也是讓人有印象的演出。（圖／摘自IMDb）

周星馳的喜劇片讓不少觀眾百看不厭、回味再三，然而在他的星輝公司旗下，卻不是每個人都能觀眾一樣哈哈大笑，有些人是被他逼到厭倦、疲乏，再怎樣都想離開。曾經在《長江7號》演瞧不起人曹主任、《美人魚》裡的搞笑警察以及《西遊：降魔篇》沙僧的李尚正，正職就是星輝電影的編劇，還是自小成績出色的學霸，但他卻自曝就算沒錢沒飯吃，也不想再做了，是主動揮別星輝、離開周星馳。在周星馳的喜劇中，甘草人物就算戲分再少，也會設計很突出的特點，讓觀眾過目不忘。李尚正扮演的曹主任對徐嬌飾演的小男孩充滿勢利眼卻會吞自己的鼻屎，相當高反差，讓他被觀眾注意。他剛開始到星輝當編劇，本來也算愉快，可是周星馳拍片壓力很大，常常逼問大家有沒有想出橋段，到最後壓力終於大到讓他心生厭倦，完全不想留下來。李尚正透露周星馳那句「有沒有想出橋段」，像是口頭禪，變成大家壓力的來源。儘管周星馳不是只逼問他，是在場的每一個人都會被一直問，但大多數人都會回答沒有，因為不是每一秒鐘腦袋都能有新的想法出來。後來他決定裸辭，只想多休息、不想再開會，周星馳還把壓力丟過來：「這部戲你來寫，打起精神來，看你的了。」讓他只剩下「不想再做了」的念頭。妙的是李尚正並非演藝科班出身，他爸媽都是老師，從沒給他壓力，可是他從小就愛讀書，學業成績優異，還上了香港大學建築系，那時他看了黎明與舒淇主演的《玻璃之城》，片中把校園內部拍得很美，真正去念才發現是自己不擅長的科目，辛苦、壓力也大，最後在大三先暫停課業，到南美洲去流浪，本來想要先讓所有的壓力與負面想法都拋開再回來，沒料到碰上搶匪、被洗劫一空，只好馬上返港。回到香港之後，他剛好有機會當綜藝節目助理，親自在鏡頭前亮相時又被周星馳看到，彷彿一切命中注定就被周星馳找去星輝，想不到開開心心進去，最後是一心想離開，而他也真的在離開星輝後有機會好好休息一番：「我騎機車不小心撞向一輛小巴的車尾門。」他因為受傷嚴重，到了肩膀碎裂、肺穿孔積水而呼吸困難的程度，只得在醫院休養大半年，痊癒後才又有機會進有線電視，再做起媒體的工作。