世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊今（22）日在首場實戰比賽中以13：3大勝軟銀鷹，其中阪神虎強打森下翔太的表現最為耀眼。他全場3打數2安打、狂灌4分打點，包含一發兩分砲。這名25歲的年輕重砲在場上火力全開後受訪時坦言：「雖然會有很多了不起的前輩們加入，但我不會輸給他們。」此外，日前接受名將松井稼頭央專訪時，森下翔太說出讓前輩都嚇到的「全壘打哲學」，必然成為日本隊爭冠路上的神兵利器。擔任先發第5棒左外野手的森下翔太，首局就在無人出局滿壘時，敲出左外野方向的二壘安打送回2分，為大賽拉開序幕。5局下半，他在球隊大幅領先時面對軟銀第四任投手伊藤，在2好2壞的局面下，精準鎖定一顆失投的指叉球，直接將球轟上左外野看台。賽後森下對這支全壘打感到相當滿意：「當時已經被投手拿到兩好球，我採取了重視球感的方式去擊球，角度也抓得很完美。」此役阪神虎球員大爆發，佐藤輝明、坂本誠志郎與森下三人聯手灌下11分打點，讓「阪神連線」成為日本隊最具破壞力的進攻核心。隨著大谷翔平、鈴木誠也、村上宗隆等美職與日職大咖將陸續合流，森下翔太對於「競爭對手們」即將到來還是保持旺盛鬥志。他強調：「雖然會有很多了不起的前輩們加入，但我該做的事情不會改變。我不會輸給他們，會致力於展現自己的風格。」事實上，森下翔太「不畏懼陌生投手」的特質，正是他入選日本隊的關鍵。在前西武監督松井稼頭央主持的「SPORTS Real & Live」節目中，松井驚訝於森下在去年季後賽對陣DeNA橫濱時，能在延長賽面對首球就擊出再見全壘打。對此，身為日本隊最年輕野手的森下，給出了一個讓前輩松井也大喊「欸？」的超淡定回答。森下笑著說：「當時心情跟平常沒什麼不同，只是單純覺得『如果這球敲出去決定勝負的話，應該會很帥吧』，就是帶著這種輕鬆的心情上場。」他進一步解釋自己的攻擊哲學：「我會針對投手的抬腿時機去抓節奏，一旦球離開投手的點，基本上大家的節奏都差不多，所以我不太會受影響。」面對經典賽滿滿的陌生國際投手，森下自信表示：「因為是初次見面，所以才更想從第一球就發動攻擊，這是我的優點。」