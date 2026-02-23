我是廣告 請繼續往下閱讀

▲克絲汀鄧斯特（右）和老公傑西普萊蒙一起出席，但她在白色低胸禮服外，還加上紅色外套，超大袖口的設計被稱為「像從1980年代的岳母找到靈感」，評價欠佳。（圖／美聯社／達志影像）

▲凱特哈德森（中）的紅色PRADA禮服秀出美背，也被讚譽有傳統好萊塢影星的優雅氣質。（圖／美聯社／達志影像）

▲柏靈頓熊（中）來頒獎，英國觀眾快要瘋狂，敲碗下一屆讓牠來主持。（圖／美聯社／達志影像）

被視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（BAFTA），台灣時間今（23）日凌晨在倫敦舉行頒獎典禮，眾家女星繼續爭奇鬥艷，希望吸引外界目光。兩屆奧斯卡影后艾瑪史東的黑色禮服在胸前挖了大洞，胸部曲線若隱若現，性感大膽又搶眼。但跟她同樣曾是《蜘蛛人》系列女主角的前輩克絲汀鄧斯特，卻因紅色外套的超大袖子過於復古，被形容「有如1980年代的岳母」。艾瑪史東上個月在金球獎頒獎典禮上穿著兩截不同深淺、材質的黃色衣裙，成為她近期在紅毯上少見被各方認為「一言難盡」的失手，因而在BAFTA力求扳回一城。她的這襲LV訂製服，雖然是最安全的黑色，卻在設計上大膽將胸前挖空一個大洞，展現她的上圍焦點，成功吸睛又不至於被抨擊。然而另一位《蜘蛛人》女主角克絲汀鄧斯特的大袖口外套，卻被點名是今年紅毯的失敗代表之一。克絲汀和老公潔西普萊蒙一起出席，巧的是傑西正好是艾瑪史東入圍影后的電影《暴蜂尼亞》男主角，但克絲汀在低胸白色禮服外面罩上紅色的外套，兩邊超大袖口的設計，就像是1980年代最流行的大墊肩的加強版，十分不符合21世紀風尚，英國的服裝評論形容：「簡直像是從1980年代的岳母得到的靈感。」另一位影后入圍者、《悠唱藍調》凱特哈德森，則穿上PRADA的紅色禮服，獲讚「有傳統好萊塢影星的典雅」，僅管最後沒能抱回獎座，在紅毯上得到的評價頗高。而影后大獎得主《哈姆奈特》潔西伯克利，穿著香奈兒的藍色禮服，也讓人眼睛一亮，和她的演出同樣廣受讚譽，然而該片導演趙婷的金色裙裝和個人的氣質明顯不搭，反倒是紅毯上的失敗範例。今年的BAFTA頒獎典禮也有特別的噱頭，請來在英國堪稱「國民吉祥物」的柏靈頓熊來頒發最佳兒童與家庭電影獎，柏靈頓熊系列影片在英國超級熱賣，近來還推出音樂劇亦成為話題，超萌的模樣讓許多網友敲碗：「下一屆讓牠來主持！」成為頒獎典禮另一熱門話題。