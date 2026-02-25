我是廣告 請繼續往下閱讀

在交易截止日前被金州勇士送往亞特蘭大老鷹的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），今（25）日迎來了轉隊後的首秀。雖然「鷹王」強森（Jalen Johnson）開賽就因髖部受傷意外退出本場比賽，但這反而為庫明加加大了舞台。他在短短24分鐘內展現極致效率，狂砍全場最高的27分，率領老鷹痛擊巫師，也引發大批勇士球迷在社群媒體上憤怒直言勇士主帥柯爾（Steve Kerr）根本就不會用人。庫明加此役從替補出發，全場僅出手12次命中9球，包含多次切入禁區的強勢取分。他在場上僅待了24分鐘，就以高效表現填補了主將受傷後的火力空缺。隨著傑強森可能因傷缺陣一段時間，庫明加預計將在老鷹衝擊季後賽的過程中，承擔起更重的得分重任。就在庫明加於亞特蘭大起飛的同時，老東家金州勇士卻在同一天惜敗給戰績後半段的紐奧良鵜鶘。強烈的反差讓勇士球迷在社群媒體X上集體崩潰，矛頭直指勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。許多球迷認為庫明加在勇士效力8年以來，始終沒能獲得穩定的戰術地位。網友憤怒點出：「庫明加24分鐘拿27分，他才華洋溢，但柯爾卻只想強迫他待在角落當個底角掩護球員。」另一位網友則酸溜溜地表示：「很高興勇士覺得這種運動能力和得分天賦沒什麼用。」勇士當初送出庫明加與希爾德（Buddy Hield），換回長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），希望能為柯瑞（Stephen Curry）增加內線支援。然而，波爾辛吉斯在打了一場比賽後，目前因傷無法上場，這讓網友大開嘲諷直言：「勇士今晚真的很需要庫明加，但至少他們有波爾辛吉斯⋯⋯喔等一下，波爾辛吉斯根本不能打。」