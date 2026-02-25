我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（25）日在主場以109：110惜敗給奧蘭多魔術，吞下二連敗。比起勝負，賽後輿論的焦點全集中在最後6.7秒的絕殺球處理，當時唐西奇（Luka Doncic）跑出空檔卻沒有選擇出手，反而傳給詹姆斯（LeBron James），最終詹姆斯完全失去平衡出手沒中。賽後這唐西奇、詹姆斯與總教練瑞迪克（JJ Redick）皆對此給出了不同角度的解釋。關鍵一波進攻，湖人戰術成功為唐西奇製造出空檔，但他並未選擇第一時間出手，而是運球後又再傳給詹姆斯。對此，唐西奇在賽後顯得相當懊悔：「我知道那是空檔，但當時覺得距離遠了一點。我想運一步靠近一點，但我可能不該停球，應該直接突破。這球責任在我。」詹姆斯則展現老大哥風範，試圖為好搭檔解套。他受訪時表示：「盧卡（唐西奇）當時跑位很乾淨，但我視角看過去他好像失去了平衡，持球節奏不太對，這讓防守者有機會回防。他傳給我時我也失去平衡了。戰術執行到位了，只是沒打出我們要的結果。」相較於詹姆斯為隊友緩頰，總教練瑞迪克的言論則直言，那一波進攻就是專門為唐西奇設計的：「我們為他布置了戰術，那是一個很棒的投籃時機。」這番話也被解讀為瑞迪克認為唐西奇在當下應該展現核心球員的堅決性，而非選擇傳球。不過唐西奇不出手從數據來看其實也合理，他本場手感不佳，24投僅8中、三分球10投2中，且罰球僅9投4中，這或許也是他在最後一刻對自己接球投籃缺乏信心的原因。除了最後一擊引發爭議，湖人兩度領先達雙位數卻揮霍殆盡，更中斷了本季領先進入末節必勝的紀錄。詹姆斯語氣凝重地表示，輸球的關鍵在於防守：「我們領先3分，他們回頭就進3分；我們領先2分，他們直接反超。我們在關鍵時刻守不住，這令人無法接受。」當記者詢問至今主場賽程只拿下4勝4敗是否覺得可惜時，詹姆斯則表現出疲態與不滿，甚至自嘲忙到「不知道今天幾號」。對於艾頓（Deandre Ayton）本場21分、13籃板的好表現，詹皇也給予肯定，認為球隊有成功發揮內線優勢，可惜最終仍功虧一簣。湖人結束這波主場賽程後，戰績來到西區前段班的邊緣，如何在關鍵時刻統一「雙槍」的進攻想法，將是瑞迪克與教練團接下來最艱鉅的挑戰。