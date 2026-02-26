我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在今（26）日對戰曼非斯灰熊的比賽中，演繹了一場何謂「全民皆兵」的教科書。即便面臨柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等五大核心悉數缺陣的極端困境，勇士僅憑9人輪替的「二軍」陣容，竟爆發出驚人的團隊戰力，全場狂送37次助攻，以133：112輕鬆獵熊。然而，這場大勝背後卻隱藏著一個令當家前鋒格林尷尬的數據。本場比賽勇士面臨嚴峻的人力考驗。除了賽季報銷的巴特勒（Jimmy Butler）與長期缺陣的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），當家球星庫里（Stephen Curry）、昨日砍下新高的梅爾頓（De'Anthony Melton）以及格林皆未出賽。原本被預期會是一場苦戰，沒想到由波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與霍福德（Al Horford）領軍的殘陣，半場就轟下74分。全場比賽勇士幾乎一路領先對手高達20分以上，末節更一度領先超過30分。這種「全民皆兵」的表現，讓場邊觀戰的灰熊主場球迷啞口無言。最令人驚豔的是球員間的化學反應，全隊9人上場，共有8人得分達到雙位數，其中理查德（Will Richard）砍下全隊最高的21分，而唯一的「落單者」萊昂斯（Malevy Leons）也貢獻了9分、8籃板，若非末節罰球失準，勇士幾乎完成「全員上雙」的壯舉。前陣子因低迷表現失去先發地位的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），此役重回首發即大放異彩。他出戰30分鐘交出19分、8籃板及6助攻的全能數據，正負值+22為全場最高。波傑姆斯基近期展現出的抓籃板能力更令人嘖嘖稱奇，連續三場比賽場均抓下12.7個籃板，成為勇士隊史首位達成此紀錄的後衛。除了新秀發威，陣中老將霍福德（Al Horford）同樣在今日迎來職業生涯的里程碑。他全場穩健拿下10分、7籃板，生涯總得分正式突破15000分大關，再度證明自己的價值。他的穩定性與策應能力，為這群缺乏經驗的年輕球員提供了最強大的後盾。更深刻的觀察來自於勇士整體的進攻型態。全場勇士合計送出37次助攻，遠超賽季平均的29.2次。近期透過「控制變量法」可以發現：格林缺席的比賽，勇士分別逆轉金塊與狂勝灰熊；而格林出戰的場次，球隊卻意外不敵戰績低迷的鵜鶘。這種對比顯示出，在沒有格林擔任進攻發動點的情況下，勇士球員間的轉移球反而更具不可預測性，原本被視為不可或缺的「串聯」，在流暢的團隊傳導下似乎顯得有些多餘。格林缺席，殘陣勇士逆轉獲勝。格林回歸，勇士爆冷輸給聯盟倒數第二的球隊。格林因背部傷勢缺席，超級殘陣狂勝21分。賽後，勇士主帥科爾（Steve Kerr）對球隊展現的活力讚不絕口。他表示：「在這麼多人缺陣的情況下，大家依然能量滿滿。我真的很享受執教這群球員，他們彼此支持、球權轉移出色，那種對勝利的熱情讓人振奮。」雖然這場大勝讓勇士保住了排名，但格林回歸後的定位與球隊化學反應，顯然已成為教練團接下來必須正視的甜蜜負擔。