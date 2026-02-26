我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華職棒大聯盟今（26）日發出正式聲明，效力於芝加哥小熊隊的台美混血戰將「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），因左手肘傷勢復原進度不如預期，經球團完整評估後，確認無法趕上即將開打的世界棒球經典賽（WBC），確定遺憾退出本屆中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊戰力傳出重大噩耗，原定擔任中心打線要角的芝加哥小熊隊台美混血好手「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今（26）日證實因左手肘傷勢復原不及，確定辭退本次國家隊。消息一出震撼棒壇，球迷紛紛開始物色遞補人選，除了遺珠宋晟睿呼聲高外，網友更點名砲轟過山本由伸的那個男人「大王」王柏融，搞笑稱他是抗日不可或缺的關鍵。龍是在22日代表小熊隊對戰遊騎兵的熱身賽中，因接應偏差傳球與跑者坎哈（Mark Canha）發生激烈相撞，導致左手肘扭傷。中華職棒大聯盟今日發出聲明表示，接獲小熊球團通知，強納森．龍的手肘酸痛感至今仍持續影響揮棒狀態，經球團醫療團隊完整評估後，確認恢復時程無法趕上 WBC 賽事，最終決定退出中華隊。這名3A重砲的缺席，對中華隊原先設定的中心打線無疑是沉重一擊。中職表示，「龍仔」展現了極強的參賽決心，對於因傷錯過盛事感到十分不捨，也祝福他早日康復。針對龍仔退賽留下的空缺，中華隊教練團預計在「台日交流賽」結束後正式對外公布遞補人選。對此，球評王翊亘分析宋晟睿、王博玄兩人有機會遞補入選。王翊亘認為宋晟睿近期的打擊狀態不錯，是可以考量的方向，也可以讓工具人林子偉專心在內野防守輪替。王博玄則是一壘出身，內外都可以守、速度不錯，打擊也有不錯的contact能力，也被王翊亘點名為有機會入選的球員。然而，在各大社群平台上，更多網友將目光投向了擁有豐富旅日經驗的「大王」王柏融。王柏融過往在日本職棒對戰日職王牌山本由伸很有心得，生涯17個打數敲出6支安打，對戰打擊率高達 3 成 53，且還曾從山本手中轟出過全壘打，堪稱「山本由伸剋星」。在中職會長蔡其昌的社群貼文下，許多網友搞笑力推王柏融，還稱他是「王柏Long」：「我們換一個，王柏Long」、「還有王柏Long，熱身賽打得不錯，不遞補嗎？」、「我們還有壓箱寶Soto Wang，辣個曾經棒打山本的男人。」