▲李千娜將該片全部片酬捐出予慈林基金會，以表達誠摯歉意。（圖／劇樂蹦娛樂提供）

歌手兼演員李千娜歷經「世紀血案風波」遭到全網抵制，原定參加的高雄櫻花季活動、農曆春節節目也被取消，為此她今（27）日發布律師聲明，表示自己已經提告製作片方，要求對方刪除自己在電影中的所有畫面，同時表示自己已經把所有片酬捐給慈林基金會，透過實際行動表達自己的歉意。李千娜今日發聲明指出，製作方於拍攝前曾明確「保證已取得」合法授權，然而，在殺青記者會後，外界發現片方並未完成相關授權程序即進行拍攝，她強調，所有演員與工作人員均是在此前提與保證基礎下參與演出，對於後續爭議感到震驚與遺憾。由於影片題材涉及林義雄及林家血案相關倖存者與被害家屬，社會高度關注是否可能造成二次傷害。對此李千娜表示，若因此讓相關當事人或家屬承受不必要的情緒衝擊，她深感歉意，也理解社會各界的質疑與不安。在法律層面，李千娜為了撤銷電影演出合約，已經發律師函要求製作公司刪除影片中所有含有其畫面之內容，不得再主張合約相關權利，亦不得使用其姓名、肖像與聲音作任何形式之利用；另一方面，她則指控製作方明知未取得授權卻刻意隱瞞，導致自己名譽受損並產生重大財產損害，因此遭製作方欺騙的行為將透過刑事程序追究責任。針對拍攝過程，李千娜說明，開拍前及拍攝期間，導演徐琨華與製作人郭木盛曾向演員說明作品將以「正義與希望」為呈現主軸，其角色設定亦偏重情感與家庭面向，基於此理解，她才同意參演，這才會因此讓她在記者會上有了偏頗發言，隨著被掩蓋的事實逐步浮現，李千娜表示已經反省自身言行，並將全力配合司法調查。另外李千娜也宣布，已將該片全部片酬捐贈予慈林基金會，以實際行動表達歉意，並期盼未來能持續為社會帶來正向影響。