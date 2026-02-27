2027年世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，中華隊作為13支連續6屆參賽的隊伍之一，再度成為國際關注焦點。根據美國媒體Yahoo Sports資深撰稿人Jordan Shusterman最新分析指出，本屆中華隊擁有一項傲視本屆參賽20支球隊的驚人數據，那就是被大聯盟官方評選為球團前30大新秀（MLB Pipeline organizational Top 30）的人數高居本屆之冠。但與此同時也面臨經驗嚴重不足的考驗，將於3月8日與韓國隊上演爭奪晉級門票的關鍵生死戰。
中華隊「潛力新秀人數」高居本屆第1
美媒分析指出，中華隊目前陣容的最大強項在於「年輕天賦」。令人驚訝的是，中華隊名單中擁有目前被大聯盟官方評選為球團前30大新秀的人數，竟然位居本屆所有參賽隊伍之冠。
Shusterman指出，這支中華隊由上屆賽事大爆發的張育成領軍，搭配底特律老虎隊李灝宇與小熊隊隆恩（Jonathon Long）。雖然隆恩近期已因左手肘扭傷宣布傷退，以長遠健康為重留在春訓營復健。
而在潛力投手群方面，則包含運動家隊的林維恩、莊陳仲敖、沙子宸，以及響尾蛇隊左投林昱珉。25歲的徐若熙被點名為「不可不知的球員」。儘管身高約177公分，但他擁有時速高達98英里的火球與極具威力的指叉球，去年效力味全龍表現優異後，已正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊。
費爾柴德加入 中華隊唯一大聯盟戰力
外野防線，費爾柴德（Stuart Fairchild）於昨日深夜抵台報到，他被視為球隊的核心野手之一。他不僅展現親民作風與球迷互動，更是本次名單中唯一的現役大聯盟戰力。
Shusterman直言不諱地指出，中華隊的最大弱點在於「缺乏大聯盟經驗」。雖然中華隊有9名球員效力於大聯盟體系，但其中僅有費爾柴德一人真正登上過大聯盟。
與同組競爭對手相比，日本隊實力雄厚，而最大對手韓國隊則擁有7名具備大聯盟資歷的球員，這對年輕的中華隊而言是巨大挑戰。
晉級關鍵戰 3月8日「台韓大戰」定生死
中華隊首戰將於3月5日對陣澳洲隊。分析認為，C組情勢預計由日本隊領跑，第二張晉級門票將由中華隊與韓國隊爭奪，因此3月8日的對決將成為所有人的焦點。如果中華隊能順利晉級，複賽可能遭遇D組的勁旅多明尼加或委內瑞拉。
為了支援中華隊創造佳績，行政院已核定約6900萬元補助，投入情蒐、組訓及保險計畫，確保教練與選手在無後顧之憂下全力出擊。
消息來源：Yahoo Sports
