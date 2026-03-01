我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 62歲的葉童（如圖）本名李思思，香港名導譚家明為她改了藝名，兩個字都有青春的寓意，希望她常保年輕活力。（圖／摘自葉童微博）

▲葉全真（如圖）的本名趙文君跟古代才女撞名，名導譚家明為她改藝名，具有「全新開始、保持純真」的意思。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲夏文汐近年來復出演藝圈，丰采不減當年。她本名鄧麗群，藝名的來源據稱還和「汐止」有關係。（圖／國家影視聽中心提供）

許多紅星是以藝名在影視圈闖蕩，都從模特兒轉演員、電影處女作皆由香港名導譚家明執導的葉童、葉全真，彼此藝名一聽就很有「師姐妹」的感覺，也都是譚家明所賜，她們改用藝名後都走紅。至於TWINS的「阿嬌」鍾欣潼，早先的藝名是鍾欣桐，而她出生時名叫鍾狄珊，兩歲時改為鍾嘉勵，一個人就至少有4個名字，妙的是新舊藝名只改了一個字，舊的旺桃花，新的旺錢財。影劇界人士改名求轉運的例子屢見不鮮，但鍾欣潼在2013年起宣布從「鍾欣桐」改為「鍾欣潼」，起初大多數的粉絲都難以接受，她的經紀人只稱是她自己想要有個新改變，無關轉運。命理老師則稱「桐」是木字邊，對她感情有好處且旺桃花，「潼」字則旺她的錢財，加持的方向不同。而葉童和葉全真都是由譚家明改藝名，兩人的藝名含義也頗相近，確實有「同門師姐妹」的味道。香港演技派女星葉童，曾以《表錯七日情》、《婚姻勿語》兩度獲得香港電影金像獎最佳女主角殊榮，也以《新白娘子傳奇》中的反串演出在中國大受歡迎。她的本名叫李思思，其實已經頗為別致，但她的第一部電影《烈火青春》講述年輕都會男女的開放關係以及對未來的迷惘，導演譚家明認為李思思聽來像古代人，於是為她改名葉童，葉代表綠色、很年輕，童也是青春的象徵，希望她常保年輕活力。譚家明給了葉童獨特的藝名，她也很爭氣在幾年之內從新秀變成影后。5年之後，譚家明執導了另一部尺度大膽的影片《雪在燒》，仍然重用第一次拍電影的模特兒擔任女主角，這一次是台灣出身的趙文君，這個名字也有古典味，中國歷史上就曾有才女叫做卓文君，感覺並不很搭配《雪在燒》激情、強烈的影片風格。譚家明又一次幫女主角改了藝名，同樣用他很喜歡的葉當作姓，名字則是取「全新開始、保持純真」的寓意，將趙文君變成了葉全真，而《雪在燒》上映後在台灣製造了話題，葉全真也從此崛起，幾年之內就成為國片影壇最搶手的年輕小旦。譚家明兩度力捧新秀女主角，也讓她們改名，都使她們就此闖出名號，並且迅速炙手可熱。和葉童都是以《烈火青春》跳上大銀幕的夏文汐，在1980年代更曾紅極一時，是港台知名的性感女神，《唐朝豪放女》、《殺夫》的大膽演出都曾受到熱議。她的本名是鄧麗群，被認為像平凡良家婦女，夏文汐則較具個性、符合她的銀幕形象。譚家明解釋過夏天是他喜歡的季節，文則有文藝氣息，汐是來自於他很喜歡的台灣地名「汐止」，意即「潮汐之止」，所以想出這3個字的藝名，果然又大成功。曾走紅華人地區的鍾欣潼，除了「阿嬌」這個暱稱，名字前後換過4個，剛出生時叫鍾狄珊，兩歲時改名叫鍾嘉勵，到了要出道做藝人時，則改了個夢幻優雅的藝名鍾欣桐，但從2013年起她自己又宣布將名字換了個字、變成鍾欣潼。她的經紀人透露，她是自己查字典找到「潼」這個字，認為讓人有開心的感覺，她的媽媽也同意她改名，所以就拍板定案，使用至今就沒再改過。