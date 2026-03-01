我是廣告 請繼續往下閱讀

▲甫接任運動部長部長的奧運羽球雙金得主李洋現身機場送機，承諾將親赴現場當選手最強後盾，也給予「歷屆最高規格」的後勤與保險支援，盼中華隊能順利殺進邁阿密複賽。（圖／記者林柏年攝）

▲中華隊今（28）日下午搭乘專屬包機飛抵宮崎，在大會祭出「謝絕採訪與跟拍」聲明下，機場內外重兵部署、紅龍拉起嚴密動線，維安層級堪稱歷屆WBC之最。（圖／記者路皓惟攝）

▲中華隊「台灣隊長」陳傑憲在出發日本宮崎前，信心喊話，希望3月10日不會回台灣。（圖／記者林柏年攝）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）進入最後倒數，備受國人矚目的中華隊「Team Taiwan」昨（28）日正式拔營，搭乘中華航空專屬包機直飛日本宮崎。隨著全隊移師海外，加上6位旅美小將正式歸建，中華隊「完全體」陣容今（1）日宣告集結完畢。儘管赴日前熱身賽苦吞2連敗，但中職會長蔡其昌與隊長陳傑憲皆展現破釜沉舟的決心，劍指美國邁阿密決賽，目標只有一個，「不破樓蘭終不還」。為避免選手舟車勞頓，中華隊選擇包機前往宮崎，中職會長蔡其昌透露，此次特別協調華航提供包機服務，讓球隊能由桃園直飛宮崎，省去從福岡轉乘3小時巴士的移動不便。蔡其昌有感而發，引用唐朝詩人王昌齡的名句，「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」，期許全隊能帶著全台灣的祝福殺進決賽。此外，運動部長李洋昨日也現身機場送機。身為「奧運羽球雙金」得主，李洋感性表示，自己最懂身披國家隊戰袍的壓力，他承諾體育部將提供歷屆最高規格的保險與支援，並將親自飛往現場為選手應援。中華隊昨日下午抵達宮崎機場，主辦方大聯盟（MLB）祭出史上最嚴格維安，不僅拉起紅龍封鎖線，嚴禁媒體採訪與拍照，層級更勝奧運。然而，嚴肅氣氛擋不住台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的個人魅力。身穿國家隊特製棕色西裝、剪著俐落漸層短髮的費仔，一現身立刻成為全場焦點。面對瘋狂守候的球迷，費仔展現大聯盟級的高親和力，停下腳步為球迷簽名。回顧中華隊赴日前在台北大巨蛋的交流賽，分別以0：2不敵福岡軟銀鷹、1：6慘遭日本火腿鬥士擊潰。打擊端兩戰合計吞下22K、僅敲7安的表現，讓不少球迷感到憂心。對此，蔡其昌大方回應，「練習賽的意義就在於發現問題。輸球能把問題反映出來並改進，這才是最重要的。」然而，中華隊在宮崎的整合計畫可能面臨天然敵人的考驗。根據日本氣象廳預報，3月2日、3日的官辦熱身賽期間，宮崎降雨機率極高。由於同組的日、韓對手是在大阪京瓷巨蛋比賽，完全不受天氣影響，這對必須在戶外球場測試旅美球員的中華隊而言極為不利。蔡其昌坦言，已向大會反映備案需求，但也強調，「這就是比賽，我們必須在現有條件下克服所有難題。」隨著林昱珉、李灝宇、沙子宸、林維恩、鄭宗哲、莊陳仲敖等6位旅美球星昨日於宮崎會合，中華隊正式達成「完全體」。隊長陳傑憲在出發前發表了霸氣宣言，「這是一趟很艱難的旅行，但我們已經準備好了。就像會長說的，希望3月10日的時候，我們不會在台灣見！」