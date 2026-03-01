228連假進入尾聲，今（1）日為連假最後一天，上班族們、學生也要好好收心準備回到崗位上，然而今年2026行事曆一共還有7個連續假期，下一次就是清明連假在4月初連放。《NOWNEWS》特別整理2026行事曆剩餘7大連假、清明連假是何時、7大連假請假攻略以及3月重點活動、事蹟，讓民眾一文看懂，可以提前規劃行程。
2026行事曆剩下7大連假！清明連假是何時開始放假？
隨著過年春節年假9天、228連假3天都放完之後，2026年還有7個連假可以放，下個連假就是在4月初的清明連假，從4月3日（五）至4月6日（一）共四天，以下是2026年行事曆剩下7大連假日期、放假天數一覽，民眾可以及早規劃行程：
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
2026行事曆清明連假請4休10天！「7大連假請假完整攻略」
如果春節以及228連假都沒利用到特休的人別擔心！清明連假可以運用特休，請假4天從4月7日至10日，就可以享有從4月3日（五）放假到4月12日（日）總計10天的假期，基本上未來7大連假都是請4天可以休9天、10天長假，上班族的特休可以好好選擇想要用在哪裡，以下是2026剩餘7大連假請假完整攻略：
📍清明+兒童節請4休10：請4月7日至10日，10天連假
📍勞動節請4休9：請4月27至30日，9天連假
📍端午節請4休9：請8月15日至18日，9天連假
📍中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假
📍國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假
📍光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假
📍行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假
2026行事曆「元宵節來了」！3月重要活動、事蹟一次看
3月2日：鹽水蜂炮
2026鹽水蜂炮懶人包》3/2登場！ 遶境路線、裝備、交通與交管攻略
3月3日：元宵節、月全食血月、嘉義台灣燈會開幕、寶可夢30週年、台東元宵炸寒單
3/3元宵節血月懶人包》月全食成因、最佳觀賞時間、直播、天氣
嘉義台灣燈會3/2登場！10公尺高瑪利歐主燈搶先曝光 5大亮點先看
3月4日：One Republic演唱會、台東元宵炸寒單
2026台東元宵炸寒單》炸寒單活動時間、遶境路線、元宵煙火、交通
3月5日：驚蟄、天赦日、2026WBC經典賽中華隊戰澳洲
3月6日：2026WBC經典賽中華隊戰日本
3月7日：2026WBC經典賽中華隊戰捷克、日韓對戰
3月8日：婦女節、2026WBC經典賽中華隊戰韓國
2026 WBC名單懶人包》中華隊30人出爐！日韓陣容、戰力排行、賽程
3月13日：高雄櫻花季、2026WBC經典賽八強賽、陽明山竹子湖花季開始
2026陽明山花季懶人包》最新櫻花花況、展區地圖、交通與交管一覽
3月14日：高雄櫻花季、白色情人節、邱鋒澤演唱會
高雄櫻花季懶人包》李泳知確定登場 送小卡抽獎、購票+完整卡司
3月15日：萬金石馬拉松、高雄櫻花季、嘉義台灣燈會閉幕
3月16日：2026WBC經典賽準決賽
3月17日：2026WBC經典賽準決賽
3月18日：2026WBC經典賽冠軍戰
3月20日：春分、頭牙、TWICE台北大巨蛋演唱會
3月演唱會懶人包》大港開唱卡司超狂、鑽石舞台重現歌廳秀風華
3月21日：大港開唱、TWICE台北大巨蛋演唱會、鑽石舞台之夜、戴佩妮演唱會
3月22日：大港開唱、TWICE台北大巨蛋演唱會、鑽石舞台之夜
大港開唱放大絕！《鬼滅》、《芙莉蓮》神曲天后milet將來台演出
3月25日：統一發票115年1月-2月開獎
3月26日：台北時裝周
3月29日：吳宗憲演唱會
