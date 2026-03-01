我是廣告 請繼續往下閱讀

2026行事曆剩下7大連假！清明連假是何時開始放假？

下個連假就是在4月初的清明連假，從4月3日（五）至4月6日（一）共四天

▲2026行事曆還有7大連假可以放，下一次會遇到的連假就是清明節假期，一共有4天連假。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026行事曆清明連假請4休10天！「7大連假請假完整攻略」

清明連假可以運用特休，請假4天從4月7日至10日，就可以享有從4月3日（五）放假到4月12日（日）總計10天的假期

▲2026年連假請假攻略最新版！一堆都可以放9天、10天連假自己任選，運用特休可以有更多時間休息。（圖/NOWNEWS社群中心製）

2026行事曆「元宵節來了」！3月重要活動、事蹟一次看

▲2026台灣燈會在嘉義舉辦，從元宵節當日一路到3月15日。（圖/嘉義台灣燈會官網）

▲2026年WBC開戰在即，中華隊大軍搭乘華航專機直飛日本宮崎。3月5日將進行小組賽首戰對陣澳洲。（圖／記者陳云茹攝）

▲李泳知確定來台參加《高雄櫻花季》，表演時間為第2天3月14日（星期六），同場還有HIGHLIGHT、丁噹等大咖。（圖／高雄櫻花季主辦單位提供）

▲TWICE巡演《THIS IS FOR》持續進行中，3月中下旬將到台北大巨蛋一連開三場演唱會。（圖／FB@TWICE）

▲吳宗憲將在3月底舉辦演唱會，不少老粉都非常期待。（圖／記者吳翊緁攝）

228連假進入尾聲，今（1）日為連假最後一天，上班族們、學生也要好好收心準備回到崗位上，然而今年2026行事曆一共還有7個連續假期，下一次就是清明連假在4月初連放。《NOWNEWS》特別整理2026行事曆剩餘7大連假、清明連假是何時、7大連假請假攻略以及3月重點活動、事蹟，讓民眾一文看懂，可以提前規劃行程。隨著過年春節年假9天、228連假3天都放完之後，2026年還有7個連假可以放，，以下是2026年行事曆剩下7大連假日期、放假天數一覽，民眾可以及早規劃行程：📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天如果春節以及228連假都沒利用到特休的人別擔心！，基本上未來7大連假都是請4天可以休9天、10天長假，上班族的特休可以好好選擇想要用在哪裡，以下是2026剩餘7大連假請假完整攻略：📍清明+兒童節請4休10：請4月7日至10日，10天連假📍勞動節請4休9：請4月27至30日，9天連假📍端午節請4休9：請8月15日至18日，9天連假📍中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假📍國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假📍光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假📍行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假3月2日：鹽水蜂炮3月3日：元宵節、月全食血月、嘉義台灣燈會開幕、寶可夢30週年、台東元宵炸寒單3月4日：One Republic演唱會、台東元宵炸寒單3月5日：驚蟄、天赦日、2026WBC經典賽中華隊戰澳洲3月6日：2026WBC經典賽中華隊戰日本3月7日：2026WBC經典賽中華隊戰捷克、日韓對戰3月8日：婦女節、2026WBC經典賽中華隊戰韓國3月13日：高雄櫻花季、2026WBC經典賽八強賽、陽明山竹子湖花季開始3月14日：高雄櫻花季、白色情人節、邱鋒澤演唱會3月15日：萬金石馬拉松、高雄櫻花季、嘉義台灣燈會閉幕3月16日：2026WBC經典賽準決賽3月17日：2026WBC經典賽準決賽3月18日：2026WBC經典賽冠軍戰3月20日：春分、頭牙、TWICE台北大巨蛋演唱會3月21日：大港開唱、TWICE台北大巨蛋演唱會、鑽石舞台之夜、戴佩妮演唱會3月22日：大港開唱、TWICE台北大巨蛋演唱會、鑽石舞台之夜3月25日：統一發票115年1月-2月開獎3月26日：台北時裝周3月29日：吳宗憲演唱會