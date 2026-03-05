2026年世界棒球經典賽(WBC)C組預賽即將火熱開打，中華隊將於台灣時間3月5日於東京巨蛋迎戰上屆首度闖入八強的大黑馬澳洲隊，上演攸關晉級門票的關鍵戰役。面對由2024年MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）領軍的澳洲重砲陣線，甫加盟日職福岡軟銀鷹的火球男徐若熙皆已蓄勢待發，將率隊先發。徐若熙年紀不大，是台灣新生代代表性投手，但生涯已經相當傳奇，他在中職前11個出局數全部都是由三振拿下，在台北大巨蛋創下多項紀錄，手肘歷經三次動刀卻越戰越勇，《NOWNEWS》也為讀者整理這位超級土投的精采過往。
1. 初登板「11個出局數全是三振」的超狂神蹟
2021年他在中華職棒（當時效力味全龍）迎來一軍初登板，主投3.2局，結果他抓下的11個出局數通通都是三振！這項史無前例的超狂紀錄不僅震驚了全台灣球迷，當時連世界棒壘球聯盟（WBSC）都特別發文驚嘆他的表現。
2. 台北大巨蛋的「專屬歷史製造機」
徐若熙的名字幾乎跟台北大巨蛋的歷史紀錄綁在一起！2023年亞錦賽，他投出大巨蛋正式比賽的歷史第1球、第1次三振並拿下第1勝；2024年中職大巨蛋歷史首戰，他又包辦了中職賽史在大巨蛋的首球、首K與首勝。更有趣的是，在2026年的台日交流賽中，他甚至是以「軟銀鷹先發投手」的身分站上大巨蛋投手丘，狂飆158公里火球反過來壓制中華隊打線。
3. 經歷三次手肘手術的「不死鳥」
看他現在能在場上輕鬆飆出逼近160公里的火球，你可能很難想像，他在高中到職棒初期，右手肘總共經歷過三次手術（包含骨刺清除與手肘韌帶置換的 Tommy John 手術）。但他挺過了漫長且枯燥的復健期，每次回歸後，球速和變化球威力反而都更上一層樓。
4. 從家扶救濟者 變成回饋社會的暖男
徐若熙出身單親家庭，小時候家境並不寬裕，靠著父親打零工維持生計，並曾接受過家扶基金會的經濟扶助與棒球用品贊助。在進入職棒、有了穩定的經濟能力後，他不忘飲水思源，時常抽空回到家扶中心捐款及贈送簽名球，用自己的力量打造善的循環。
5. 怪物投手的偶像其實是「打者」
雖然身為讓打者聞風喪膽的頂尖投手，但徐若熙小時候跟著爸爸看中信兄弟的比賽時，心中最崇拜的偶像其實是「恰恰」彭政閔！他曾透露，恰恰在經典賽等國際賽事中的拚戰精神，一直是他棒球路上的重要榜樣。
徐若熙自認狀態家 黃忠義看他先發很安心
經典賽（WBC）C組預賽明（5）日將在東京巨蛋點燃戰火。備受全台期待的中華隊首戰對決澳洲，稍早於賽前記者會正式宣佈，將由剛以天價合約加盟日職軟銀鷹隊的「龍之子」徐若熙掛帥先發。
徐若熙自認目前身體狀態極佳，「身體非常正常好，準備好明天的比賽了。」並表示：「昨天賽前最後一次牛棚就是輕鬆丟直球、變化球感受一下。目前直球都沒有什麼問題，變化球都還需要再去調整一下。」
球評黃忠義受訪時表示，徐若熙控球穩定、還具備高球威，在首戰高張力情況下，直接推出徐若熙，就讓人很安心，「從之前交流賽來看，徐若熙已經進入實戰狀態，又是第一場，中華隊希望他用高球威壓制對手，球數65球就投好投滿，把預賽主要任務執行好，接下來登板機會，就是去邁阿密了。」
