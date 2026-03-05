我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡阿嘎（中）專程到東京巨蛋觀賞WBC中華隊與澳洲隊之戰，要幫中華隊加油，沒想到自己「反指標」的效用還是產生，中華隊被澳洲隊領先3分。（圖／摘自 IG@yga0721）

全台球迷都在關注今（5）日的2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊與澳洲隊之爭，第5局接替先發投手徐若熙的陳柏毓被澳洲捕手柏金斯擊出全壘打，換孫易磊上場又投出兩出局滿壘，再換張奕上場雖立刻解除危機，卻又被攻下1分，後目前零比3落後。早先在東京要為中華隊加油的蔡阿嘎，透露球賽已開打卻因為人潮過多、安檢太慢而尚未進場，他向來有「反指標」的效果，眼看中華隊暫時落後，網友喊話：你先別進來了，或是要他去坐澳洲區。今日有許多台灣球迷專程到東京巨蛋觀戰，大家都希望中華隊能打出好成績，中華隊與澳洲隊原本在前4局都是零比零，第5局、第7局中華隊被澳洲隊奪下3分，暫時落後，全台觀眾的心都因此糾結。蔡阿嘎原先也是充滿好心情到了東京巨蛋，只是網友看他戴著必勝宮帽，身上卻穿著中華隊的外套，想到他的「反指標」效應，都叫他趕快脫掉，或是要他去澳洲區，在澳洲隊第5局先搶下兩分後，更勸他別進場。蔡阿嘎分享他因為人潮太多等著過安檢，球賽開打了還不能進場，反問：「還是我就別進去了？」那時中澳之戰尚在零比零的階段，網友建議他可以先別進來，或是進場後去澳洲區坐著「不要跑錯棚」，如果要為中華隊應援，千萬要把身上的中華隊服先脫掉。哪知道中華真的隊暫時落後澳洲隊，因而大家都叫他趕快離開，或要他快點換衣服，擔心中華隊又被影響。