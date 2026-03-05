我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少日本球迷上傳現場拍攝、或是翻攝的人氣成員峮峮當作主照，貼文中說到，「還是最喜歡峮峮」（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲根據《NOWnews》特派記者現場報導，儘管開幕戰在平日午間的12點舉行，但東京巨蛋座無虛席，擠滿狂熱的台灣球迷，隨著CT AMAZE提前應援。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026年WBC世界經典棒球賽今（5）日於東京巨蛋舉行開幕戰，中華隊首戰澳洲0：3吞敗，日媒除關注場上中華隊球員表現，也把不少目光放在場邊的中華隊專屬應援團CT Amaze身上，封本次在現場的12金釵為「美女軍團」，同時，CT Amaze也收穫大批日本當地球迷，最多人問的莫過於中信兄弟PS女孩人氣成員峮峮，「峮峮太可愛了」、「可以也幫日本隊應援嗎？」根據《NOWnews》特派記者現場報導，儘管開幕戰在平日午間的12點舉行，但東京巨蛋座無虛席，擠滿狂熱的台灣球迷，比賽還沒開打，中華隊應援聲已經如雷響貫徹在東京巨蛋，現場氣氛相當熱絡。CT Amaze本次出動到現場應援的12金釵，賽前就來到三壘側舞台與球迷互動，在團長阿崔帶動下，全場都隨著CT Amaze舞蹈整齊應援，連日本球迷都不禁讚嘆，台灣啦啦隊真的太強大。《日刊體育》中午也針對此現象，發布專文報導，其中提到這群美女啦啦隊，都帶著甜美的笑容在場上應援，提前炒熱氣氛，「她們有著征服東京巨蛋的企圖心。」日本網路上也一大批球迷討論CT Amaze，「台灣啦啦隊還是一如往常地相當可愛！」、「台灣啦啦隊又出動全明星陣容了」、「可以也幫日本隊應援嗎？」、「她們甚至擁有自己的專屬應援區」，其中不少人上傳現場拍攝、或是翻攝的人氣成員峮峮當作主照，貼文中說到，「還是最喜歡峮峮」、「好久不見！超級可愛！」